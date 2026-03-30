Tarot del colibrí: el que siembra viento, cosecha tempestades

Carta 1) Tres de espadas: sufrimiento. Dolor emocional. Traición. Heridas.

Carta 2) El diablo: miedos. Obsesiones. Vicios. Toxicidad. Apegos.

Carta 3) Diez de bastos: cargas. Demasiado peso. Agotamiento. Cansancio.

Mensaje final

Las cartas hablan de alguien que ha pasado los límites, ha actuado de manera muy tóxica o negativa con una persona que no merecía ser traicionada y herida de la forma en que fue, ya que es un ser bondadoso e inocente y aunque no lo fuera, nadie merece recibir maltratos de otra persona con pocos escrúpulos. La carta del diablo en el centro dice que la persona no va por buen camino en la vida. Puede ser que tenga miedos irracionales, celos obsesivos, apegos tóxicos, vicios y su comportamiento hacia los demás es dañino. Dicen las cartas que todo lo que va, vuelve multiplicado y llegará el momento de recibir lo que se ha dado, que según el tarot serán cargas muy pesadas, apenas soportables, que dejarán a la persona agotada, prácticamente sin fuerzas para seguir, por lo cual peligrará cualquier meta que se proponga. Las cargas pueden ser de distinta índole, entre otras, tal vez sea culpa por lo que se hizo, arrepentimiento, o quizás recibir en carne propia lo mismo que ella hizo a otros, etc. En fin, lo que llegue no será mala suerte o castigo, sino las consecuencias de sus propias acciones. Dice un dicho; "el que siembra viento, cosecha tempestades".

