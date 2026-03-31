Cómo reproducir el Árbol de Jade a través de un gajo

El árbol de Jade es una suculenta que puede atraer buena energía, abundancia y fortuna a tu vida. Si deseas llenar todos tus espacios con esta planta, a continuación te mostramos cómo reproducirla a partir de una ramita.

¿Cómo reproducir el árbol de Jade?

Materiales

Tijeras de jardinería desinfectadas

Árbol de Jade con suficientes esquejes

Tierra negra

Macetas

Pasos a seguir

Corte de esquejes: El primer paso es cortar ramitas o esquejes de unos 8 a 10 centímetros de altura. Repite este proceso tantas veces como esquejes desees obtener.

Preparación del esqueje: Retira algunas hojas, dejando al menos 6 centímetros libres en la base del esqueje. Esto facilitará que el árbol de Jade eche raíces más rápidamente.

Colocación en agua: Coloca los esquejes en un vaso o frasco con agua, cambiándola al menos dos veces al día.

Cicatrización: Después de al menos dos días, notarás que los esquejes han cicatrizado.

Plantación en tierra: Siembra los esquejes en macetas con tierra negra. Puedes enriquecer la tierra con abono o con cáscaras de huevo molidas.

Riego y cuidado: Riega cada tercer día y evita la exposición directa al sol para que los esquejes se establezcan más rápido.

Verificación de raíces: Después de 3 semanas, revisa los esquejes para verificar si han echado raíces. Si es así, podrás trasplantarlos a macetas más grandes.

Consideraciones adicionales

Es importante tener en cuenta que el árbol de Jade joven tarda en florecer, y puede no tener brotes durante los primeros años. Según expertos, esta planta puede tardar alrededor de 10 años en florecer.

Si crees en la espiritualidad, algunas personas recomiendan agregar a la tierra de tu árbol de Jade una cinta roja, unas monedas o algunos cuarzos, pues se dice que esto puede ayudar a que la planta florezca y crezca más rápido.