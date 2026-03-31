Receta de arroz con pollo: un clásico fácil, económico y delicioso

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Receta de arroz con pollo: un clásico fácil, económico y deliciosoEl arroz con pollo es un clásico de la cocina casera, fácil de preparar y lleno de sabor, ideal para una comida familiar.
El arroz con pollo es uno de esos platos tradicionales que nunca pasan de moda. Presente en muchas cocinas del mundo y muy popular en los hogares latinoamericanos, combina la suavidad del arroz con el sabor intenso del pollo y el aroma de las verduras y especias. El resultado es un plato completo, nutritivo y reconfortante, ideal para una comida familiar o para preparar cuando se desea algo casero y abundante.
Una de las grandes ventajas de esta receta es que es sencilla de hacer y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Con unos pocos pasos y productos básicos de la cocina, es posible preparar un arroz con pollo sabroso, colorido y con una textura perfecta. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz
- 4 piezas de pollo (muslos o pechugas troceadas)
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 pimiento rojo picado
- 1 zanahoria cortada en cubos
- 1 tomate rallado
- 4 tazas de caldo de pollo
- 1/2 taza de arvejas
- 1 cucharadita de cúrcuma o azafrán
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva
- Perejil fresco picado para decorar
Preparación paso a paso
1. Dorar el pollo
En una olla grande o sartén profunda, agrega un chorrito de aceite de oliva y caliéntalo a fuego medio. Coloca las piezas de pollo previamente salpimentadas y dóralas durante unos minutos por cada lado, hasta que tomen un color dorado. Este paso ayuda a sellar la carne y a potenciar el sabor del plato. Una vez doradas, retira las piezas de pollo y resérvalas.
2. Preparar el sofrito
En la misma olla, aprovecha los jugos que dejó el pollo y añade la cebolla picada, el ajo, el pimiento rojo y la zanahoria. Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, hasta que las verduras comiencen a ablandarse y desprendan su aroma. Luego incorpora el tomate rallado y cocina unos minutos más, hasta que se integre bien con el resto del sofrito.
3. Incorporar el arroz
Agrega el arroz a la olla y mezcla bien con las verduras para que se impregne de todos los sabores. Cocina durante uno o dos minutos mientras remueves suavemente. A continuación, añade el pimentón dulce y la cúrcuma o el azafrán, que aportarán color y un toque aromático característico al plato.
4. Añadir el caldo y el pollo
Vierte el caldo de pollo caliente sobre la preparación y mezcla suavemente. Luego vuelve a colocar las piezas de pollo dentro de la olla, distribuyéndolas sobre el arroz. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que el arroz esté casi tierno y haya absorbido la mayor parte del líquido.
5. Agregar las arvejas
Cuando el arroz esté a punto de terminar su cocción, incorpora las arvejas y mezcla con cuidado para no romper los granos. Prueba la preparación y ajusta la sal y la pimienta si es necesario.
6. Dejar reposar y servir
Una vez que el arroz esté completamente cocido, retira la olla del fuego y deja reposar la preparación durante unos 5 minutos con la tapa puesta. Esto permitirá que los sabores se integren mejor. Antes de servir, espolvorea perejil fresco picado por encima para aportar un toque de color y frescura.
Consejos para un arroz con pollo perfecto
- Utilizar caldo de pollo casero mejora notablemente el sabor final del plato.
- Evita remover el arroz constantemente durante la cocción, ya que esto puede hacer que libere demasiado almidón y quede pastoso.
- Si deseas darle un toque diferente, puedes añadir maíz, aceitunas, morrón verde o incluso un poco de vino blanco al sofrito.
- También puedes incorporar más verduras para hacer el plato aún más nutritivo y colorido.
El arroz con pollo es una receta versátil, económica y rendidora, perfecta para disfrutar en cualquier época del año y reunir a la familia alrededor de la mesa con un plato lleno de sabor.