Receta de arroz con pollo: un clásico fácil, económico y delicioso

El arroz con pollo es uno de esos platos tradicionales que nunca pasan de moda. Presente en muchas cocinas del mundo y muy popular en los hogares latinoamericanos, combina la suavidad del arroz con el sabor intenso del pollo y el aroma de las verduras y especias. El resultado es un plato completo, nutritivo y reconfortante, ideal para una comida familiar o para preparar cuando se desea algo casero y abundante.

Una de las grandes ventajas de esta receta es que es sencilla de hacer y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Con unos pocos pasos y productos básicos de la cocina, es posible preparar un arroz con pollo sabroso, colorido y con una textura perfecta. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

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Ingredientes

2 tazas de arroz

4 piezas de pollo (muslos o pechugas troceadas)

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

1 pimiento rojo picado

1 zanahoria cortada en cubos

1 tomate rallado

4 tazas de caldo de pollo

1/2 taza de arvejas

1 cucharadita de cúrcuma o azafrán

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Perejil fresco picado para decorar

Preparación paso a paso

1. Dorar el pollo

En una olla grande o sartén profunda, agrega un chorrito de aceite de oliva y caliéntalo a fuego medio. Coloca las piezas de pollo previamente salpimentadas y dóralas durante unos minutos por cada lado, hasta que tomen un color dorado. Este paso ayuda a sellar la carne y a potenciar el sabor del plato. Una vez doradas, retira las piezas de pollo y resérvalas.

2. Preparar el sofrito

En la misma olla, aprovecha los jugos que dejó el pollo y añade la cebolla picada, el ajo, el pimiento rojo y la zanahoria. Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, hasta que las verduras comiencen a ablandarse y desprendan su aroma. Luego incorpora el tomate rallado y cocina unos minutos más, hasta que se integre bien con el resto del sofrito.

3. Incorporar el arroz

Agrega el arroz a la olla y mezcla bien con las verduras para que se impregne de todos los sabores. Cocina durante uno o dos minutos mientras remueves suavemente. A continuación, añade el pimentón dulce y la cúrcuma o el azafrán, que aportarán color y un toque aromático característico al plato.

4. Añadir el caldo y el pollo

Vierte el caldo de pollo caliente sobre la preparación y mezcla suavemente. Luego vuelve a colocar las piezas de pollo dentro de la olla, distribuyéndolas sobre el arroz. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que el arroz esté casi tierno y haya absorbido la mayor parte del líquido.

5. Agregar las arvejas

Cuando el arroz esté a punto de terminar su cocción, incorpora las arvejas y mezcla con cuidado para no romper los granos. Prueba la preparación y ajusta la sal y la pimienta si es necesario.

6. Dejar reposar y servir

Una vez que el arroz esté completamente cocido, retira la olla del fuego y deja reposar la preparación durante unos 5 minutos con la tapa puesta. Esto permitirá que los sabores se integren mejor. Antes de servir, espolvorea perejil fresco picado por encima para aportar un toque de color y frescura.

Consejos para un arroz con pollo perfecto

Utilizar caldo de pollo casero mejora notablemente el sabor final del plato.

Evita remover el arroz constantemente durante la cocción, ya que esto puede hacer que libere demasiado almidón y quede pastoso.

Si deseas darle un toque diferente, puedes añadir maíz, aceitunas, morrón verde o incluso un poco de vino blanco al sofrito.

También puedes incorporar más verduras para hacer el plato aún más nutritivo y colorido.

El arroz con pollo es una receta versátil, económica y rendidora, perfecta para disfrutar en cualquier época del año y reunir a la familia alrededor de la mesa con un plato lleno de sabor.