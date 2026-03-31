Scones de queso y orégano: un clásico casero fácil y rápido

cocina
Scones de queso y orégano: un clásico casero fácil y rápidoPequeños bocados salados, ideales para meriendas y picadas.
Los scones, originarios de la panadería británica, se convirtieron en un favorito de la cocina argentina. Aunque tradicionalmente se preparan dulces, su versión salada con queso y orégano se volvió irresistible para quienes buscan algo simple, sabroso y con aroma casero.
Estos bocaditos se preparan en pocos minutos, no requieren amasado y pueden disfrutarse tibios, recién salidos del horno, o fríos, acompañados de manteca, fiambres o dips.
Ingredientes (para 12 unidades)
- Harina común (0000): 250 g
- Polvo de hornear: 2 cucharaditas
- Sal: 1 pizca
- Manteca fría: 50 g
- Queso rallado (parmesano, reggianito o mezcla de duros): 100 g
- Orégano seco: 1 cucharadita
- Huevo: 1
- Leche: 100 ml (aproximadamente)
Preparación paso a paso
Mezclar los ingredientes secos: combinar la harina, el polvo de hornear, la sal, el queso y el orégano en un bol.
Incorporar la manteca: cortarla en cubos pequeños y frotarla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
Agregar los líquidos: batir ligeramente el huevo con la leche y sumar de a poco a la mezcla anterior hasta formar una masa tierna, sin amasar.
Formar los scones: estirar la masa de unos 2 cm de grosor y cortar círculos con un cortante o vaso.
Hornear: disponer los scones en una placa enmantecada o con papel manteca y cocinarlos en horno precalentado a 200?°C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén dorados.
Consejos para un resultado perfecto
- Usá quesos sabrosos como reggianito, pategrás o cheddar rallado.
- Sumá hierbas aromáticas como romero, tomillo o pimienta negra para un toque extra.
- Podés freezarlos una vez cocidos y calentarlos en horno o tostadora antes de servir.
Ideales para acompañar una merienda distinta, una picada casera o como guarnición de sopas y ensaladas, estos scones de queso y orégano se preparan en menos de media hora y garantizan un sabor casero irresistible con muy poco esfuerzo.