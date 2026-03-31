Scones de queso y orégano: un clásico casero fácil y rápido

Los scones, originarios de la panadería británica, se convirtieron en un favorito de la cocina argentina. Aunque tradicionalmente se preparan dulces, su versión salada con queso y orégano se volvió irresistible para quienes buscan algo simple, sabroso y con aroma casero.

Estos bocaditos se preparan en pocos minutos, no requieren amasado y pueden disfrutarse tibios, recién salidos del horno, o fríos, acompañados de manteca, fiambres o dips.

Ingredientes (para 12 unidades)

Harina común (0000): 250 g

Polvo de hornear: 2 cucharaditas

Sal: 1 pizca

Manteca fría: 50 g

Queso rallado (parmesano, reggianito o mezcla de duros): 100 g

Orégano seco: 1 cucharadita

Huevo: 1

Leche: 100 ml (aproximadamente)

Preparación paso a paso

Mezclar los ingredientes secos: combinar la harina, el polvo de hornear, la sal, el queso y el orégano en un bol.

Incorporar la manteca: cortarla en cubos pequeños y frotarla con los dedos hasta obtener una textura arenosa.

Agregar los líquidos: batir ligeramente el huevo con la leche y sumar de a poco a la mezcla anterior hasta formar una masa tierna, sin amasar.

Formar los scones: estirar la masa de unos 2 cm de grosor y cortar círculos con un cortante o vaso.

Hornear: disponer los scones en una placa enmantecada o con papel manteca y cocinarlos en horno precalentado a 200?°C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén dorados.

Consejos para un resultado perfecto

Usá quesos sabrosos como reggianito, pategrás o cheddar rallado.

Sumá hierbas aromáticas como romero, tomillo o pimienta negra para un toque extra.

Podés freezarlos una vez cocidos y calentarlos en horno o tostadora antes de servir.

Ideales para acompañar una merienda distinta, una picada casera o como guarnición de sopas y ensaladas, estos scones de queso y orégano se preparan en menos de media hora y garantizan un sabor casero irresistible con muy poco esfuerzo.