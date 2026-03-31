Tarot del colibrí: priorizar el diálogo por sobre cualquier discrepancia

Carta 1) Nueve de copas: satisfacción. Plenitud. Alegría. Disfrute

Carta 2) Cinco de bastos: conflictos. Peleas. Nadie escucha a nadie. Cada quien quiere imponer su opinión.

Carta 3) Reina de bastos: energía. Determinación. Liderazgo. Confianza en sí mismo/a. Creatividad. Pasión.

Mensaje final

Recobrar la paz y la armonía que existían en un grupo familiar, laboral o de amigos es el consejo de las cartas hoy. Dice el tarot que se han perdido la alegría y el disfrute que se compartían, se han debilitado los lazos afectivos y en su lugar hay peleas, conflictos y malos entendidos. Nadie escucha a nadie. Todos quieren tener razón y que su opinión se imponga. Qué pena! Porque se trata de personas de un mismo grupo. Tienen cosas en común y han existido, tal vez aún existan, mutuos sentimientos de cariño. Algo ha pasado para que surjan estos conflictos. En la imagen que representa esta pelea, el cinco de bastos, se ve claramente como las personas enceguecidas se atacan entre ellos con los ojos vendados, no se están viendo, no están viendo la realidad de la situación, ni están dándose cuenta que mientras ellos discuten, alguien disfruta del conflicto. Casualmente ese alguien no tiene los ojos vendados y observa con cierto placer desde afuera, es quien lleva las de ganar, probablemente será quién finalmente saque rédito y se lleve el premio. Tal vez sea esa misma persona quien ha metido ponzoña para provocar el conflicto y salir ganando. " A río revuelto, ganancia de pescadores". La reina de bastos viene a decir que hay que asumir nuevamente el liderazgo del grupo con firmeza, creatividad, sentido práctico, acciones concretas en pro del bien común, mucha pasión y confianza mutua. Es preciso calmar los ánimos y hacer prevalecer los valores constitutivos del conjunto por encima de los egos e individualidades. El equipo es unión para alcanzar un bien común y es esa la reflexión que es preciso hacer para recomponer las relaciones, priorizando el diálogo por sobre cualquier discrepancia para llegar a consensos que favorezcan a todos.

