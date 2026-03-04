Ñoquis de calabaza: una alternativa deliciosa a los de papa

Los ñoquis de calabaza son una alternativa sabrosa y reconfortante a los clásicos ñoquis de papa, ideales para los días fríos. Su textura suave y esponjosa, junto con ese delicado sabor apenas dulce que aporta la calabaza, los convierte en un plato perfecto para una comida en familia o una cena especial. Además de ser una receta rendidora y económica, permite aprovechar productos de estación y sumar más vegetales a la alimentación diaria.

A continuación, el paso a paso para prepararlos en casa de manera sencilla.

Ingredientes (para 4 porciones)

1 calabaza mediana (aproximadamente 1 kilo)

1 huevo

1 taza de harina de trigo (la cantidad puede variar según la humedad del puré)

1/2 taza de queso parmesano rallado

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

Paso a paso

1. Preparar la calabaza

Primero, precalentar el horno a 200 °C. Cortar la calabaza por la mitad, retirar las semillas y colocar las mitades en una placa para horno con la pulpa hacia abajo. Hornear entre 45 y 60 minutos, hasta que esté bien tierna.

Una vez cocida, retirar la pulpa con una cuchara y colocarla en un bol amplio. Triturar hasta obtener un puré liso y dejar enfriar completamente antes de continuar. Es importante que el puré no esté caliente al momento de mezclarlo con el resto de los ingredientes.

2. Armar la masa

Agregar al puré el huevo y el queso parmesano rallado. Mezclar bien hasta integrar. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, que realza el sabor de la calabaza.

Incorporar la harina de a poco, mezclando suavemente. La cantidad exacta dependerá de cuánta agua haya soltado la calabaza: la masa debe quedar tierna, apenas húmeda, pero sin pegarse en exceso a las manos. Evitar amasar de más para que los ñoquis no queden duros.

3. Dar forma a los ñoquis

Sobre una superficie ligeramente enharinada, dividir la masa en varias porciones. Con cada una, formar rollos o cilindros de aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro.

Luego, cortar en pequeños trozos de unos 2 centímetros. Si se desea la forma tradicional, pasar cada pieza por un tenedor para marcar las clásicas estrías, que ayudan a que la salsa se adhiera mejor.

4. Cocinar

Llevar a ebullición una olla grande con abundante agua y sal. Cocinar los ñoquis en tandas pequeñas para que no se peguen entre sí.

Estarán listos cuando suban a la superficie, lo que suele ocurrir en 2 o 3 minutos. Retirarlos con una espumadera y colocarlos en una fuente. Se puede agregar un pequeño trozo de manteca para evitar que se adhieran.

Cómo acompañarlos

Los ñoquis de calabaza combinan muy bien con distintas salsas:

Manteca y salvia: derretir manteca en una sartén, añadir hojas de salvia y cocinar hasta que tome un tono dorado.

Salsa de quesos: una crema con queso azul o gorgonzola potencia el contraste entre lo salado y el dulzor de la calabaza.

Salsa de tomate casera: con hierbas frescas como albahaca u orégano, para una versión más clásica y liviana.

Como consejo extra, también pueden gratinarse unos minutos en el horno con queso rallado para lograr una capa dorada y crocante en la superficie. Una receta simple, casera y perfecta para disfrutar de un plato bien argentino en cualquier mesa.