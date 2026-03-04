Pan casero en sartén: la receta fácil para tener pan en minutos

Preparar pan casero no siempre requiere largas horas de amasado ni encender el horno. Con una sartén y algunos ingredientes básicos se puede lograr un pan sencillo, tierno por dentro y levemente dorado por fuera. La preparación es rápida y práctica, por lo que resulta perfecta para resolver una merienda o una comida improvisada.

Ingredientes

2 tazas de harina común

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharada de aceite

¾ taza de agua tibia

Preparación

En un recipiente colocar la harina, la sal y el polvo de hornear. Mezclar bien los ingredientes secos.

Agregar el aceite y luego incorporar el agua tibia de a poco, mezclando con una cuchara o con las manos hasta formar una masa suave.

Amasar durante dos o tres minutos hasta que la masa quede lisa.

Dividir la masa en cuatro o seis bollos y aplastarlos con la mano o con un palo de amasar para formar discos.

Calentar una sartén a fuego medio sin aceite. Colocar los discos de masa y cocinar durante tres o cuatro minutos de cada lado, hasta que el pan se infle levemente y tome color dorado.

El pan puede comerse recién hecho con manteca, queso, dulce o utilizarse para acompañar distintas comidas.