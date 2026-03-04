Ravioles de carne con masa casera: receta completa
Los ravioles de carne son uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana que conquistó las mesas argentinas. Combinan la suavidad de una pasta fresca hecha en casa con un relleno jugoso y bien condimentado que se deshace en cada bocado. Ideales para un almuerzo familiar, un domingo especial o una ocasión donde querés lucirte, esta receta paso a paso te va a ayudar a lograr ravioles perfectos.
Ingredientes
Para la masa de pasta fresca
- 400 g de harina de trigo
- 4 huevos grandes
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Para el relleno de carne
- 300 g de carne molida (mezcla de res y cerdo)
- 1 cebolla pequeña, finamente picada
- 2 dientes de ajo picados
- 100 g de queso parmesano rallado
- 1 huevo
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Paso a paso: cómo hacer ravioles de carne caseros
1. Cómo preparar la masa
En un bol grande colocá la harina junto con la sal y mezclá. Formá un hueco en el centro y agregá los huevos y el aceite de oliva.
Con un tenedor comenzá a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta formar una masa. Luego, volcala sobre una superficie apenas enharinada y amasá durante unos 10 minutos, hasta que esté lisa, suave y elástica.
Formá un bollo, cubrilo con un paño húmedo o film y dejalo reposar al menos 30 minutos. Este descanso es clave para que la masa se relaje y sea más fácil de estirar.
2. Cómo hacer el relleno de carne
En una sartén calentá el aceite de oliva a fuego medio. Agregá la cebolla y el ajo, y rehogá hasta que estén transparentes.
Incorporá la carne molida, condimentá con sal, pimienta y orégano, y cociná hasta que esté bien dorada. Es importante que no quede con exceso de líquido. Retirá del fuego y dejá enfriar completamente.
Una vez fría, mezclá la carne con el queso parmesano rallado y el huevo. Probá y rectificá la sazón si es necesario. El relleno debe quedar compacto y sabroso.
3. Cómo armar los ravioles
Dividí la masa en cuatro partes para trabajar más cómodo. Estirá cada porción con palo de amasar o máquina hasta lograr un grosor aproximado de 2 milímetros.
Sobre una lámina colocá pequeñas porciones de relleno dejando espacio entre cada una. Humedecé apenas los bordes con agua, cubrí con otra lámina de masa y presioná alrededor del relleno para eliminar el aire.
Cortá los ravioles con cortapastas o cuchillo y sellá bien los bordes presionando con un tenedor.
4. Cocción perfecta
Llevá abundante agua a hervor y agregá sal gruesa. Cociná los ravioles en tandas para que no se peguen.
En aproximadamente 3 a 4 minutos estarán listos: cuando suben a la superficie significa que ya están cocidos. Retiralos con espumadera y escurrilos bien.
Cómo servir los ravioles de carne
Podés acompañarlos con:
- Salsa de tomate casera
- Salsa boloñesa
- Salsa crema y champiñones
- Solo aceite de oliva y queso parmesano
Un toque de albahaca fresca o perejil picado realza aún más el sabor.
Consejos para que salgan perfectos
- Amasá bien la masa para que quede elástica y no se rompa.
- No sobrecargues el relleno, ya que pueden abrirse al hervir.
- Eliminá el aire al cerrarlos para evitar que se inflen o exploten.
- Si querés freezarlos, colocalos primero en una bandeja separados entre sí. Una vez congelados, guardalos en bolsa hermética. Se cocinan directamente sin descongelar.