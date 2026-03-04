Ravioles de carne con masa casera: receta completa

Los ravioles de carne son uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana que conquistó las mesas argentinas. Combinan la suavidad de una pasta fresca hecha en casa con un relleno jugoso y bien condimentado que se deshace en cada bocado. Ideales para un almuerzo familiar, un domingo especial o una ocasión donde querés lucirte, esta receta paso a paso te va a ayudar a lograr ravioles perfectos.

Ingredientes

Para la masa de pasta fresca

400 g de harina de trigo

4 huevos grandes

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

Para el relleno de carne

300 g de carne molida (mezcla de res y cerdo)

1 cebolla pequeña, finamente picada

2 dientes de ajo picados

100 g de queso parmesano rallado

1 huevo

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de orégano seco

2 cucharadas de aceite de oliva

Paso a paso: cómo hacer ravioles de carne caseros

1. Cómo preparar la masa

En un bol grande colocá la harina junto con la sal y mezclá. Formá un hueco en el centro y agregá los huevos y el aceite de oliva.

Con un tenedor comenzá a integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera hasta formar una masa. Luego, volcala sobre una superficie apenas enharinada y amasá durante unos 10 minutos, hasta que esté lisa, suave y elástica.

Formá un bollo, cubrilo con un paño húmedo o film y dejalo reposar al menos 30 minutos. Este descanso es clave para que la masa se relaje y sea más fácil de estirar.

2. Cómo hacer el relleno de carne

En una sartén calentá el aceite de oliva a fuego medio. Agregá la cebolla y el ajo, y rehogá hasta que estén transparentes.

Incorporá la carne molida, condimentá con sal, pimienta y orégano, y cociná hasta que esté bien dorada. Es importante que no quede con exceso de líquido. Retirá del fuego y dejá enfriar completamente.

Una vez fría, mezclá la carne con el queso parmesano rallado y el huevo. Probá y rectificá la sazón si es necesario. El relleno debe quedar compacto y sabroso.

3. Cómo armar los ravioles

Dividí la masa en cuatro partes para trabajar más cómodo. Estirá cada porción con palo de amasar o máquina hasta lograr un grosor aproximado de 2 milímetros.

Sobre una lámina colocá pequeñas porciones de relleno dejando espacio entre cada una. Humedecé apenas los bordes con agua, cubrí con otra lámina de masa y presioná alrededor del relleno para eliminar el aire.

Cortá los ravioles con cortapastas o cuchillo y sellá bien los bordes presionando con un tenedor.

4. Cocción perfecta

Llevá abundante agua a hervor y agregá sal gruesa. Cociná los ravioles en tandas para que no se peguen.

En aproximadamente 3 a 4 minutos estarán listos: cuando suben a la superficie significa que ya están cocidos. Retiralos con espumadera y escurrilos bien.

Cómo servir los ravioles de carne

Podés acompañarlos con:

Salsa de tomate casera

Salsa boloñesa

Salsa crema y champiñones

Solo aceite de oliva y queso parmesano

Un toque de albahaca fresca o perejil picado realza aún más el sabor.

Consejos para que salgan perfectos