Tarot del colibrí: es tiempo de hacer una profunda limpieza interior

Carta 1) Purificación: limpieza. Sanación. Renovación.

Carta 2) Renacimiento: resurgimiento. Transformación. Evolución. Cierre de ciclo. Nueva etapa.

Carta 3) El regreso: cambios positivos. Liberación. Inicios de una ciclo feliz. Deseos cumplidos. Fe en uno mismo. Vencer obstáculos

Mensaje final

Las cartas hablan de la necesidad de hacer una profunda limpieza interior, de sanar viejas heridas, perdonar y perdonarse, cerrar un ciclo de vida y evolucionar, crecer, transformarse para encarar una etapa nueva de vida. Dice el tarot que para alcanzar los sueños, sentirse realizado y estable, es importante como paso previo limpiar cuerpo, mente y espíritu, liberarse de hábitos, comportamientos y ataduras del pasado y cambiar la manera de ser y de actuar en la vida para evolucionar como persona. Una vez hecho ese trabajo con uno mismo se podrá dar inicio a un nuevo ciclo, lleno de cosas positivas y sueños realizados, pero se requiere una transformación consciente de la persona que conlleva reflexión, autoconocimiento, autoevaluación y una gran disposición para aprender de los errores del pasado y superarlos. Se trata de un proceso indispensable para que todo lo bueno llegue a su vida. Lo que ya no aporta al crecimiento debe retirarse para que las energías se renueven y lo bueno tenga lugar en la vida de esta persona. Cada quien sabrá que cosas, personas y situaciones deben quedar atrás para que el renacimiento se produzca y se resurja como el ave Fénix.