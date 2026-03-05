Ceropegia: cómo reproducir la hermosa planta de corazones

Si eres fan de las plantas colgantes, seguramente, te encanta la Ceropegia Woodii, mejor conocida como rosario de corazones o collar de corazones, cuyas hojas tienen una hermosa forma de corazón que lucen esplendorosas, mientras caen por los costados de la maceta.

Esta planta es tan bonita que es normal que quieras multiplicarlas para colocarlas en varios espacios de tu casa, por eso, te tenemos 2 formas fáciles de reproducir tu rosario de corazones.

¿Cómo se reproduce el collar de corazones?

Dos formas súper sencillas para multiplicar esta suculenta

La planta collar de corazones o rosario de corazones forma parte de la familia de las suculentas, por lo que requiere de muy pocos cuidados, lo que la convierte en una planta perfecta para quienes se inician en el mundo de la jardinería.

Reproducción en agua

Paso número 1

Desinfecta unas tijeras y corta una tira de tu planta collar de corazones, entre un corazón y otro. Debe de medir, al menos, 10 centímetros de largo.

Paso número 2

Ahora, coloca el esqueje que cortaste en una macetita pequeña con agua. Ten paciencia y pronto verás que tu esqueje comenzará a echar raíces.

Reproducción en sustrato

Paso número 1

Busca si tu planta tiene pequeñas bolitas, llamadas bulbos, entre los corazones. Si los encuentras, son muy buenas noticias, porque de estas bolitas nacen las raíces. Corta una tira de 10 cm, cuidando que el bulbo quede en un extremo.

Paso número 2

Prepara una maceta pequeñita con el mejor sustrato para suculentas que sí las hace explotar de flores y haz un hoyito para que coloques el bulbo. Cubre con tierra.

Recuerda que para que tus esquejes crezcan rápido es importante que los coloques en un lugar con mucha iluminación indirecta. Tienes que tener paciencia, porque es probable que tengas que esperar un mes, antes de poder trasplantarlos.