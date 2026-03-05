Tarot del colibrí: después de mucho esfuerzo, llega la esperada recompensa

jueves, 5 de marzo de 2026 · 02:02

Carta 1) La fuerza: voluntad.  Resistencia.  Paciencia. Resilencia. Control de los impulsos.

Carta 2) Diez de oros: riqueza. Abundancia. Progreso material. Estabilidad familiar.  Hogar. Éxito

Carta 3) Dos de copas: unión.  Encuentro.  Celebración. Amor verdadero.  Amor como elección y acción.

 

Mensaje final

Buenísimas cartas!!! El tarot habla de alguien que ha puesto mucho de sí para llegar al punto donde se encuentra hoy. La persona se ha esforzado  muchísimo,  ha puesto trabajo, dedicación, tiempo, para conseguir lo que ahora tiene, un diez de oros, nada más y nada menos!! Nadie le ha regalado nada, esta persona ha sido muy paciente, seguramente se ha topado con obstáculos y dificultades que ha vencido con su resistencia, voluntad y empuje. Se trata de alguien que ha adquirido un gran equilibrio emocional. No se deja llevar por impulsos, ni teme a los problemas, los enfrenta con valentía  y toma el control de sí mismo y de la situación  con determinación y tranquilidad.  Es el momento de disfrutar de lo que ha conseguido, de compartir con su familia lo construido. Se han alcanzado objetivos materiales, pero también afectivos y emocionales.  Éxitos y bendiciones llegan a su vida trayendo abundancia y felicidad. Un hermoso mensaje para quienes sientan en lo profundo de su alma que les está dirigido!!

