Torta galesa: el postre perfecto para compartir con café o té

La torta galesa, también conocida como pastel galés o Bara Brith, es un clásico de la repostería que combina una gran cantidad de frutas secas, especias aromáticas y un toque de licor que le aporta profundidad de sabor. Con una textura húmeda y un perfume inconfundible, este pastel se convirtió en una de las preparaciones más queridas para compartir en reuniones familiares o acompañar el té o el café.

Su preparación requiere algo de tiempo, ya que las frutas deben hidratarse previamente, pero el resultado vale la pena: una torta intensa, llena de sabor y que incluso mejora con el paso de los días.

Ingredientes

500 g de frutas secas (pasas, sultanas, pasas de Corinto y dátiles picados)

100 g de nueces picadas (opcional)

Ron o brandy, cantidad necesaria para cubrir las frutas

300 g de harina de trigo

200 g de azúcar moreno

200 g de manteca sin sal a temperatura ambiente

3 huevos grandes

Ralladura de 1 limón

Ralladura de 1 naranja

Jugo de 1 naranja

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de nuez moscada molida

1 cucharadita de clavo de olor molido

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Preparación

1. Hidratar las frutas

El día anterior, coloca todas las frutas secas en un recipiente grande. Cúbrelas con ron o brandy hasta que queden completamente sumergidas. Tapa el recipiente y deja reposar durante toda la noche para que absorban el líquido y se hidraten.

2. Preparar la masa

Precalienta el horno a 160 °C y engrasa un molde con manteca y harina.

En un bol grande, bate la manteca con el azúcar moreno hasta obtener una mezcla cremosa. Incorpora los huevos de a uno, mezclando bien después de cada adición.

Agrega la ralladura de limón, la ralladura de naranja y el jugo de naranja.

Tamiza la harina junto con el polvo de hornear, las especias y la sal. Incorpora estos ingredientes secos a la mezcla poco a poco.

Escurre las frutas (reservando el líquido) y mézclalas con un poco de harina para evitar que se vayan al fondo de la torta. Luego agrégalas a la preparación junto con las nueces picadas.

3. Hornear

Vierte la preparación en el molde y alisa la superficie.

Lleva al horno durante aproximadamente 90 minutos o hasta que, al insertar un palillo en el centro, salga limpio. Si la superficie se dora demasiado rápido, cúbrela con papel de aluminio para evitar que se queme.

4. Enfriar y servir

Deja enfriar la torta durante unos 10 minutos en el molde y luego desmóldala para que termine de enfriarse sobre una rejilla.

Para intensificar el sabor, puedes pincelar la torta aún caliente con un poco del licor reservado. Córtala en rebanadas y sírvela acompañada de una taza de té o café.

Consejos para que quede perfecta

Conservación: guardada en un recipiente hermético, la torta galesa puede durar varias semanas y su sabor mejora con el tiempo.

Variaciones: puedes cambiar la combinación de frutas secas o agregar cáscara de naranja confitada para darle un toque diferente.