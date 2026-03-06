Bizcochuelo de naranja: receta esponjosa y fácil

El bizcochuelo de naranja es uno de los postres caseros más elegidos por su sabor fresco, su textura esponjosa y la facilidad con la que puede prepararse. El toque cítrico de la naranja le aporta un aroma irresistible y lo convierte en una opción ideal para acompañar el desayuno, la merienda o una taza de té o café.

Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, es posible lograr un bizcochuelo húmedo, liviano y lleno de sabor. A continuación, te mostramos una receta fácil para prepararlo en casa paso a paso.

Ingredientes

4 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina leudante

120 ml de aceite vegetal (de girasol o maíz)

120 ml de jugo de naranja recién exprimido

Ralladura de 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Cómo hacer bizcochuelo de naranja paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Lava bien la naranja y ralla su cáscara con cuidado, evitando la parte blanca, ya que puede aportar un sabor amargo. Luego exprime la fruta hasta obtener aproximadamente 120 ml de jugo fresco.

2. Batir los huevos con el azúcar

En un bol grande, coloca los huevos junto con el azúcar y bátelos durante varios minutos hasta que la mezcla se vuelva clara, espumosa y haya aumentado su volumen. Este paso es fundamental para lograr un bizcochuelo aireado y esponjoso.

3. Incorporar los ingredientes líquidos

Agrega a la preparación el jugo de naranja, la ralladura y el aceite vegetal. Si deseas intensificar el aroma, puedes sumar también una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.

4. Añadir la harina

Tamiza la harina leudante para evitar grumos y agrégala de a poco a la mezcla. Incorpórala con movimientos suaves y envolventes, de modo que la preparación conserve el aire logrado en el batido.

5. Hornear

Precalienta el horno a 180 °C.

Vierte la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado para evitar que el bizcochuelo se pegue.

Hornea durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Para comprobar si está listo, introduce un palillo en el centro: si sale limpio, el bizcochuelo ya está cocido.

6. Enfriar y servir

Retira el bizcochuelo del horno y deja que se enfríe antes de desmoldarlo. Una vez frío, puedes espolvorearlo con azúcar impalpable para darle un toque decorativo y un sabor extra.

Consejos para que quede perfecto

Usa naranjas frescas: el jugo recién exprimido aporta un sabor más intenso y natural.

No abras el horno durante la cocción: especialmente en los primeros 20 minutos, ya que el cambio de temperatura puede hacer que el bizcochuelo se baje.

Agrega una cobertura opcional: puedes preparar un glaseado simple mezclando jugo de naranja con azúcar impalpable y verterlo sobre el bizcochuelo para darle más humedad y dulzura.

Este bizcochuelo de naranja es una receta sencilla y deliciosa que siempre resulta bien. Perfecto para compartir en familia o disfrutar en cualquier momento del día.