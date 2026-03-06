Cómo preparar empanadas de humita con choclo y queso

Las empanadas de humita son uno de los clásicos más sabrosos de la gastronomía argentina y de varios países de América Latina. Su relleno cremoso, elaborado principalmente con choclo (maíz), se destaca por combinar una textura suave con un sabor dulce y delicado que se realza con especias y queso. Son una excelente opción para compartir en reuniones familiares, como entrada en una comida especial o simplemente para acompañar una ronda de mate.

Prepararlas en casa es más sencillo de lo que parece y permite disfrutar de un plato tradicional con ingredientes frescos y mucho sabor. A continuación, una receta paso a paso para lograr empanadas de humita caseras, doradas por fuera y cremosas por dentro.

Ingredientes

Para el relleno

4 choclos frescos o 2 latas de choclo en grano

1 cebolla mediana

1 pimiento rojo pequeño

200 ml de crema de leche

50 g de manteca

1 cucharada de harina

100 g de queso fresco o mozzarella

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón dulce

1 pizca de ají molido (opcional)

Para la masa

12 discos de masa para empanadas (comprados o caseros)

1 huevo batido para pintar

Preparación paso a paso

1. Preparar el relleno de humita

Si utilizas choclos frescos, desgránalos cuidadosamente con un cuchillo. En caso de usar choclo enlatado, escúrrelo bien para retirar el exceso de líquido.

Pica la cebolla y el pimiento rojo en cubos pequeños para que se integren bien en el relleno. Luego, en una sartén grande, derrite la manteca a fuego medio y agrega la cebolla junto con el pimiento. Sofríe durante unos minutos hasta que las verduras estén tiernas, transparentes y ligeramente doradas.

Incorpora el choclo y cocina durante algunos minutos, mezclando de vez en cuando para que se integren bien los sabores. Añade la cucharada de harina y revuelve constantemente para que se mezcle con los ingredientes y ayude a espesar el relleno.

A continuación, agrega la crema de leche y condimenta con sal, pimienta, pimentón dulce y una pizca de ají molido si deseas un toque ligeramente picante. Cocina a fuego bajo durante 5 a 7 minutos, hasta obtener una preparación cremosa y bien integrada.

Por último, añade el queso fresco o mozzarella cortado en cubos pequeños y mezcla hasta que comience a fundirse con el calor del relleno. Retira del fuego y deja enfriar la preparación antes de armar las empanadas.

2. Armar las empanadas

Precalienta el horno a 200 °C para que esté listo al momento de hornear.

Coloca una cucharada generosa del relleno en el centro de cada disco de masa. Luego dobla la masa formando una media luna y presiona los bordes para cerrarla. Puedes sellarlas haciendo un repulgue tradicional o utilizando un tenedor para marcar los bordes.

Para lograr un acabado dorado y brillante, pinta la superficie de las empanadas con huevo batido.

3. Hornear las empanadas

Distribuye las empanadas en una bandeja para horno previamente enmantecada o cubierta con papel manteca para evitar que se peguen.

Llévalas al horno y cocínalas entre 20 y 25 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y crujiente.

Una vez listas, retíralas del horno y déjalas reposar unos minutos antes de servir. Se pueden disfrutar tanto calientes como a temperatura ambiente.

Consejos para que queden perfectas

Si prefieres una versión más liviana, puedes omitir la crema de leche y preparar un relleno más simple con choclo, cebolla y pimiento.

Para un sabor más intenso, agrega queso rallado al relleno antes de cerrar las empanadas.

También puedes freírlas en aceite caliente en lugar de hornearlas. En ese caso, asegúrate de sellarlas muy bien para evitar que el relleno se escape durante la cocción.

Las empanadas de humita son una opción deliciosa que combina tradición, sencillez y mucho sabor, perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.