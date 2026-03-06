Horóscopo chino: cuáles son los signos más amigables y protectores

En el horóscopo chino para averiguar bajo qué signo se ha nacido, se toma en cuenta el año de nacimiento, en lugar del mes como en el zodiaco occidental. Una de las principales diferencias que lo distingue del zodiaco tradicional es que en la astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad la cual la integra en las características del carácter de una persona.

Perro

El Perro ocupa el décimo primer lugar en el horóscopo chino, destacan por ser serios en sus trabajos, además de directos y decisivos en sus acciones. Las personas que nacieron en los años: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, están influenciados por el signo Perro. El Perro quizá tiene pocos pero buenos amigos; tiene una rutina sagrada para él o ella y tiene hábitos y costumbres que lo convierten en alguien disciplinado, metódico, profesional en el trabajo u oficio que desarrolle.

Destaca por tener una vida complicada, llena de situaciones que debe enfrentar desde niño; en ocasiones por temas traumáticos familiares, por rebeldía o por injusticias, las cuales serán el motor para salir a morder sin ladrar, o jugarse la vida por terceros aunque no sepa las causas del conflicto.

Para los Perros, su bajo perfil, su humildad, afecto y estilo desenfadado, son dones que facilitan el servicio, el altruismo, el contacto con los que más sufren y no tienen micrófono para expresarse, o llegar a las fuentes donde se los asista. Para ambos sexos, el perro es el mejor interlocutor, confidente y consejero que tendremos en la vida. Algunos suelen ser indiscretos, pero es el animal más humano.

Cerdo

Este signo es muy reservado, pero cuando se abre con quienes quiere y aprecia, se convierte en el animal más protector, empático y compasivo de todos. Desafortunadamente esa necesidad de proteger a muerte a sus seres queridos, llega a representar un problema ya que puede convertirse en sobreprotector.

En ese sentido, no sorprende descubrir que las personas nacidas en el signo del Cerdo suelen ser padres estrictos que imponen reglas muy establecidas y poco flexibles a sus hijos. Este rasgo se puede extender a otros familiares e incluso conocidos, por lo que otra de sus características es que es un excelente amigo que está dispuesto a todo.

Además, entre sus características también se encuentra su carácter servicial y leal, sobre esto último un rasgo que nunca pasa por alto es que jamás podrán decir ni una sola mentira, pues las detestan.

Los conejo son muy sociales, por lo que contarán con una amplia red social.

Conejo

La personalidad tranquila de los Conejo esconde su confianza y fuerza, ya que siempre se están moviendo hacia su objetivo, sin importarles la negatividad que los demás les den. Sus excelentes habilidades de razonamiento los convierte en buenos eruditos; se les caracteriza por ser grandes socializadores y cuentan con un aura atractiva.

Debido a su gran empatía y sentimientos artísticos que les aporta su sensibilidad, las personas nacidas en el año del Conejo a menudo encuentran más atractivos los trabajos creativos, por ello es que muchos tienen éxito en el arte, la música, la arquitectura y la literatura. Son muy sociales, por lo que los Conejos contarán con una amplia red social, en donde cuentan con una lista de amigos que los incluye a todos, sin importar nivel social o cualquiera otra característica que los suela diferenciar.