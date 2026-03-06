Horóscopo del viernes 6 de marzo de 2026: cierre de semana y claridad emocional

El viernes llega con una energía ideal para cerrar pendientes y bajar el ritmo. Es un buen momento para reflexionar sobre lo logrado durante la semana y preparar el terreno para el descanso.

ARIES

Buen momento para resolver temas pendientes.

TAURO

Tranquilidad al ver resultados concretos.

GÉMINIS

Conversaciones que alivian tensiones.

CÁNCER

Buscá momentos de calma y descanso.

LEO

Reconocimiento y energía positiva.

VIRGO

Orden que trae sensación de control.

LIBRA

Equilibrio en decisiones afectivas.

ESCORPIO

Intuición firme para cerrar ciclos.

SAGITARIO

Ganas de desconectar y disfrutar.

CAPRICORNIO

Resultados visibles tras el esfuerzo.

ACUARIO

Ideas creativas para proyectos futuros.

PISCIS

Sensibilidad bien canalizada.