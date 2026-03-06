Tarot del Colibrí: experiencia e intuición ayudarán a tomar buenas decisiones

Carta 1) Ocho de espadas: bloqueo. Estancamiento. Sentirse atrapado en una situación. Confusión

Carta 2) Ocho de copas: irse. Abandonar un lugar, personas o situaciones. Alejarse dejando afectos atrás.

Carta 3) La sacerdotisa: intuición. Sabiduría. Conexión espiritual. Lo oculto. Misterio.

Mensaje final

La persona ha estado, o aún está, bloqueada, estancada, con miedos, confusión y sintiendo que se ha quedado atrapada en una situación y que nada puede hacer al respecto, aunque en realidad sí puede hacer algo. Igualmente ella no ve, o no veía en su momento la salida. Las cartas sugieren que el bloqueo, que es más mental que real, tiene que ver con emociones y sentimientos. Tal vez esta persona se alejó de un lugar buscando un camino distinto. Fue por algo nuevo y desconocido. Partió teniendo muchos sentimientos amorosos por lo que dejaba, pero se fue. Las cartas dicen que puede haberse sentido asfixiada, con miedo o confundida y sin tener claridad decidió alejarse sin más. Pero ahora está teniendo mucha lucidez sobre lo sucedido, quizás han salido a la luz cosas que ignoraba, o ha encontrado respuestas válidas en su interior, a partir del conocimiento y la intuición que posee. Esta persona ya ha entendido todo y lo que decida hacer en adelante estará basado en la reflexión, la meditación y la gran intuición que ha desarrollado, lo que hace pensar que sus decisiones serán acertadas en el futuro, porque ya sabe, ya ve con muchísima claridad, ha crecido y evolucionado y sabrá actuar con sabiduría.