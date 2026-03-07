astrologia
Horóscopo del sábado 7 de marzo de 2026: momento para recargar energías
sábado, 7 de marzo de 2026 · 09:05
El sábado invita a bajar el ritmo, disfrutar de lo simple y conectar con lo que realmente te hace bien.
ARIES
Necesidad de descanso y desconexión.
TAURO
Disfrutá de pequeños placeres.
GÉMINIS
Encuentros que levantan el ánimo.
CÁNCER
Momento ideal para el hogar.
LEO
Planes sociales que entusiasman.
VIRGO
Relajarte también es necesario.
LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.
ESCORPIO
Tiempo para reflexionar.
SAGITARIO
Propuestas divertidas en puerta.
CAPRICORNIO
Bajá la exigencia por hoy.
ACUARIO
Creatividad en actividades simples.
PISCIS
Conectá con lo que te inspira.