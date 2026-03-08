astrologia
Horóscopo del domingo 8 de marzo de 2026: emociones y renovación
domingo, 8 de marzo de 2026 · 10:00
El domingo trae una energía sensible que favorece la introspección y los momentos de conexión emocional.
ARIES
Reflexioná antes de actuar.
TAURO
Disfrutá de la calma del día.
GÉMINIS
Charla profunda con alguien cercano.
CÁNCER
Sensibilidad en aumento.
LEO
Buscá momentos de tranquilidad.
VIRGO
Tiempo para ordenar pensamientos.
LIBRA
Afectos que reconfortan.
ESCORPIO
Intuición muy activa.
SAGITARIO
Plan tranquilo para cerrar la semana.
CAPRICORNIO
Balance necesario.
ACUARIO
Ideas que inspiran cambios.
PISCIS
Emoción y creatividad.