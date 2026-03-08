Horóscopo del domingo 8 de marzo de 2026: emociones y renovación

domingo, 8 de marzo de 2026 · 10:00

Redacción El Diario de Carlos Paz

El domingo trae una energía sensible que favorece la introspección y los momentos de conexión emocional.

ARIES

Reflexioná antes de actuar.

TAURO

Disfrutá de la calma del día.

GÉMINIS

Charla profunda con alguien cercano.

CÁNCER

Sensibilidad en aumento.

LEO

Buscá momentos de tranquilidad.

VIRGO

Tiempo para ordenar pensamientos.

LIBRA

Afectos que reconfortan.

ESCORPIO

Intuición muy activa.

SAGITARIO

Plan tranquilo para cerrar la semana.

CAPRICORNIO

Balance necesario.

ACUARIO

Ideas que inspiran cambios.

PISCIS

Emoción y creatividad.