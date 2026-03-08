Los tres signos del zodíaco que se destacan por detestar perder

Ala hora de jugar, apostar o participar en alguna actividad, siempre existen las posibilidades tanto de ganar como de perder. Si bien muchos no presentan ningún problema cuando el resultado no los favorece, existen otros que se enfurecen e indignan al perder.

Los 3 signos del zodiaco que más odian perder

Sagitario

Perder es una palabra que no existe en el diccionario de los sagitarianos. Aunque puede que no sean el signo que más se preocupe en ganar, no toleran ni un poco la derrota. A la hora de una pelea mano a mano, se ven obligados a esforzarse al máximo, ya que no soportarían perder cuando las opciones de ganas se limitan a dos: ellos o sus contrincantes.

Aries

La medalla por ser los más competitivos del horóscopo se la llevan los arianos. Los del signo del no aguantan que otros consigan sus objetivos antes que ellos, y ni hablar de cuánto se intensifica su pesar si su familia está involucrada de alguna manera. Su fuerza de voluntad de hierro suele coronarlos como ganadores invictos, y por ende suelen clasificarse como temibles enemigos.

Géminis

La pasión de la competencia de los geminianos no pasa por el gusto de la competencia en sí, sino por el aprovechamiento de sus admirables habilidades en todo lo que hacen. El hecho de enfrentarse a otra persona en cualquier disciplina y mostrar sus habilidades en frente de todo el mundo les genera un subidón de adrenalina y placer inigualable.