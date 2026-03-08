Matambre a la pizza: la receta que une lo mejor del asado y la pizza

El matambre a la pizza es una de las preparaciones más queridas de la cocina argentina. Este plato combina el sabor intenso y jugoso del matambre con los ingredientes clásicos de una pizza: salsa de tomate, queso derretido y condimentos aromáticos.

Ideal para compartir en reuniones familiares, asados o almuerzos de fin de semana, el matambre a la pizza es una opción simple, sabrosa y rendidora. Puede cocinarse tanto a la parrilla como al horno, y permite sumar distintos toppings según el gusto de cada comensal.

A continuación, la receta paso a paso para prepararlo en casa.

Ingredientes

1 pieza de matambre de ternera (aproximadamente 1,5 a 2 kg)

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Salsa de tomate (preferentemente casera)

300 a 400 gramos de mozzarella rallada o en fetas

Orégano a gusto

2 tomates en rodajas

2 dientes de ajo picados finamente (opcional)

Hojas de albahaca fresca para decorar (opcional)

Opcionales para el topping:

Aceitunas

Morrón en tiras

Champiñones

Jamón

Cebolla

Cómo preparar matambre a la pizza paso a paso

Preparar el matambre

Primero, limpiar el matambre retirando el exceso de grasa. Luego condimentarlo con sal y pimienta a gusto. Para intensificar el sabor, se puede dejar marinar durante algunas horas en una mezcla de aceite de oliva, ajo picado y hierbas aromáticas.

Cocinar el matambre

El matambre puede cocinarse a la parrilla o en el horno.

A la parrilla: colocarlo a fuego indirecto durante aproximadamente una hora y media. Conviene darlo vuelta cada tanto para que se cocine de manera pareja.

En el horno: cocinar a 180 °C durante unos 90 minutos o hasta que la carne esté tierna.

Agregar los ingredientes de la pizza

Una vez que el matambre esté cocido, cubrir la superficie con una capa generosa de salsa de tomate. Luego agregar la mozzarella, las rodajas de tomate, el orégano y los toppings elegidos.

Gratinar el matambre

Llevar nuevamente el matambre al horno o a la parrilla durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y ligeramente dorado.

Servir

Antes de cortarlo, dejar reposar el matambre unos minutos para que los jugos se redistribuyan. Luego cortar en porciones y, si se desea, decorar con hojas de albahaca fresca para aportar aroma y color.