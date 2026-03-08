Tarot del colibrí: hay que parar el vértigo para poder pensar

Carta 1) Conjetura: deducción. Intuición. Conocimiento adquirido a través de indicios. Conclusión. Buenas decisiones

Carta 2) Soledad: aislamiento voluntario. Reflexión. Introspección. Evaluación. Buen juicio. Cautela

Carta 3) La justicia: equidad. Verdad. Honestidad. Equilibrio. Orden. Estabilidad.

Mensaje final

Las cartas hablan de la necesidad de tomarse un tiempo de descanso, de parar el vértigo de las rutinas cotidianas para poder pensar y reflexionar. Ocurre que la vida actual se ha transformado para la mayoría de las personas en una carrera para poder cumplir con muchas responsabilidades a la vez, hay que hacer malabares para poder cumplir con todas las obligaciones que se tienen a lo largo del día. En medio de tantas cosas y ruidos externos sólo se atina a responder casi en automático. No queda espacio para la reflexión y la introspección. En esa especie de vorágine en la que se está, se pasan por alto cosas muy valiosas de la vida. De seguro que hay señales e indicios que si se tuvieran en cuenta podrían aportar soluciones, nuevas perspectivas, caminos insospechados, etc pero no las vemos, pasamos al lado sin verlas, dice el Tarot que si buscamos aunque más no sea un breve espacio diario para quedarnos solos y lo dedicamos a la autoevaluación, la reflexión, la introspección o la meditación, se accionará la intuición y esas señales que no se veían, se encadenarán dando sentido a lo valioso e importante. Es un trabajo con nosotros mismos que lleva a tomar conciencia de quienes somos, hacia donde estamos yendo y si ese es el camino que se quiere seguir. La desaceleración y la autoevaluación otorgan claridad para tomar decisiones correctas y todo cobra otro sentido, la persona encuentra equilibrio, estabilidad y orden en su vida. Además, las cartas resaltan la importancia de que las acciones y comportamientos se basen en la búsqueda de justicia y equidad. En el desorden, la inequidad, la ausencia de verdad, no se consigue la paz y la armonía que son manifestaciones de la felicidad. Un mensaje profundo, acorde a los tiempos que se viven.