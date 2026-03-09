¿Dónde se debe poner el árbol de jade para atraer la abundancia?

En el mundo de las plantas existen algunos ejemplares que son perfectos para canalizar y hacer recambio energético y una de ellas es el árbol de jade, uno de los que más propiedades posee en esto de generar abundancia en nuestros hogares con acciones sencillas que pueden colaborar a que nuestro hogar tenga nuevas vibras y energía positiva.

El árbol de jade es uno de los más recomendados si buscamos lograr la abundancia y la prosperidad en nuestras vidas y desde el Feng Shui es una de las plantas más recomendadas para poner en nuestros hogares si necesitamos limpiezas o recambios de energía recurrentes. La planta actúa como un filtro que purifica las energías negativas y potencia las positivas.

Si tienes una de estas plantas o estás buscando tenerla te contamos cuál es el mejor lugar para posicionar tu árbol de jade en el hogar si tu idea es que manifieste estas nuevas energías impregnando tu casa de las mismas.

En el hogar uno de los efectos más notorios del Feng Shui es la renovación energética que se da en el espacio cuando corremos y cambiamos de lugar muchas de las cosas que tenemos en nuestros ambientes y en este proceso es que si ubicamos de manera correcta nuestro árbol de jade podemos potenciar la búsqueda de la abundancia en nuestro espacio en caso de que sea lo que estamos buscando lograr y generar a partir de una de las prácticas orientales más eficaces y ancestrales en el mundo espiritual.

Uno de los mejores lugares dentro de nuestro hogar para ubicar nuestra planta de árbol de jade es la entrada de la casa. La entrada de nuestra casa siempre debe estar acompañada de alguno de los elementos que el Feng Shui utiliza para el recambio energético puesto que es básicamente el portal por el cual la energía ingresa a nuestros hogares y siempre debe estar protegido para cuidar que las energías que ingresan al hogar no afecten el flujo de abundancia en nuestra vivienda.

Otro lugar en donde sería ideal tener una de estas plantas de árbol de jade es en nuestra habitación. En nuestro descanso debe estar presente el canal de la abundancia y por ello una de las mejores maneras de fomentarlo es realizando prácticas de Feng Shui en nuestra habitación en donde sin dudas podemos poner a manera decorativa una de estas plantas cuidando que la energía de nuestro descanso sea positiva y nos ayude a manifestar el futuro que deseamos y que estamos buscando.

Se debe colocar cerca de la cabecera de la cama o en una mesita de noche.

¿Cuál es el árbol de jade?

El árbol de jade en realidad se llama Crassula Ovata, sin embargo, también se le conoce como planta jade, planta del dinero o planta moneda.

Esto se debe a que el color verde de sus hojas se asemeja al cuarzo.

Esta planta es una de las suculentas más famosas y tiene la particularidad de que guarda el agua en su tronco y hojas, pues de hecho tienen un aspecto grueso que le permiten sobrevivir a una sequía sin problemas.

El árbol de jade es una planta originaria de Mozambique, por lo que suele crecer en zonas rocosas, calurosas y con lluvias escasas.

Asimismo, se recomienda proteger a tu árbol de jade del frío y las heladas, pues es una especie que no se lleva bien con los climas fríos.