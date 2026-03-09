El secreto para preparar un pastel de calabaza saludable y lleno de sabor

El pastel de calabaza se convirtió en una de las opciones caseras más elegidas para quienes buscan comidas nutritivas sin resignar sabor. Este plato combina vegetales, proteínas y un puré suave que aporta textura y un perfil nutricional interesante, ideal para una comida completa.

Además de ser económico y rendidor, la calabaza aporta fibra y betacarotenos, nutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y favorecen la salud digestiva.

La clave para que el pastel no quede aguado

Uno de los errores más comunes al preparar pastel de calabaza es cocinar el vegetal en agua. Esto hace que el puré quede demasiado húmedo y que el pastel pierda consistencia al servirlo.

La técnica más recomendada es hornear la calabaza con cáscara, colocándola boca abajo en una fuente. De esta manera el agua se evapora, los sabores se concentran y el puré queda más firme y sabroso.

Una vez que la calabaza está tierna, se retira la pulpa y se pisa sin agregar demasiada leche ni manteca para evitar que quede líquido.

El truco para un puré más firme

Para mejorar la textura del puré y lograr que el pastel mantenga su forma, se puede agregar:

Una pizca de nuez moscada

Una clara de huevo, que ayuda a ligar la preparación

Esto permite obtener un puré cremoso pero consistente.

El relleno ideal: carne magra y vegetales

Para un pastel equilibrado, se recomienda utilizar carne picada magra. El relleno gana sabor con un buen rehogado de:

cebolla

morrón

puerro o cebolla de verdeo (opcional)

También se pueden sumar huevos duros picados y aceitunas, ingredientes clásicos en muchas versiones del pastel argentino.

Un truco muy utilizado en cocina es agregar espinaca picada al relleno, lo que aumenta el aporte de hierro sin modificar demasiado el sabor.

El toque final: el gratinado

El gratinado aporta textura y un sabor irresistible. Para lograrlo se puede usar:

un poco de queso por salut magro, o

queso rallado en cantidad moderada.

Luego se lleva al horno hasta que se forme una capa dorada y crocante.

Cómo hacer pastel de calabaza: ingredientes básicos

Para una fuente familiar se necesitan:

1 calabaza mediana (tipo anco o cabutia, aprox. 1,5 kg)

500 g de carne picada magra

2 cebollas grandes

½ morrón rojo

2 huevos duros

Sal, pimienta, pimentón dulce y nuez moscada

Este plato puede conservarse en la heladera hasta 48 horas y es una excelente opción para preparar con anticipación o llevar como vianda.