El secreto para un lomo al champiñón perfecto

El lomo al champiñón es un plato clásico y sofisticado que combina la suavidad de la carne con una salsa cremosa y llena de sabor. Su preparación no es complicada, pero el resultado tiene un aire gourmet que lo convierte en una excelente opción para una cena especial, un almuerzo familiar o para sorprender a invitados.

La combinación del lomo de res, los champiñones salteados, el vino blanco y la crema de leche crea una salsa delicada y aromática que realza el sabor de la carne. Además, es una receta versátil que admite pequeñas variaciones según el gusto de cada cocinero.

A continuación, te mostramos cómo preparar este delicioso plato paso a paso.

Ingredientes

1 kg de lomo

200 g de champiñones frescos

200 ml de crema de leche

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

50 ml de vino blanco

2 cucharadas de manteca

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo preparar lomo al champiñón paso a paso

Preparar la carne

Primero, limpia el lomo retirando cualquier exceso de grasa. Luego córtalo en medallones de aproximadamente 2 a 3 centímetros de grosor. Condimenta cada pieza con sal y pimienta de ambos lados.

Sellar el lomo

En una sartén grande, derrite la manteca a fuego medio-alto. Coloca los medallones y cocínalos entre 2 y 3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados por fuera. El objetivo es sellar la carne para que conserve sus jugos. Una vez listos, retíralos de la sartén y resérvalos.

Sofreír los aromáticos

En la misma sartén, agrega la cebolla picada y los dientes de ajo finamente cortados. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla se vuelva transparente y fragante.

Cocinar los champiñones

Limpia los champiñones con un paño húmedo y córtalos en láminas. Agrégalos a la sartén y cocínalos durante unos minutos hasta que estén tiernos y hayan soltado su jugo natural.

Incorporar el vino blanco

Añade el vino blanco y deja cocinar durante 2 o 3 minutos. Este paso permite desglasar el fondo de la sartén, es decir, desprender los sabores que quedaron de la cocción de la carne, lo que aporta más intensidad a la salsa.

Preparar la salsa cremosa

Incorpora la crema de leche y mezcla bien. Cocina a fuego bajo durante unos cinco minutos hasta que la salsa espese ligeramente. Prueba y ajusta la sal y la pimienta si es necesario.

Integrar la carne

Vuelve a colocar los medallones de lomo en la sartén, sumergiéndolos en la salsa. Cocina durante 3 a 5 minutos más para que la carne se impregne de todos los sabores.

Servir

Sirve el lomo al champiñón bien caliente y, si lo deseas, espolvorea un poco de perejil fresco picado por encima para aportar color y frescura.

Con qué acompañar el lomo al champiñón

Este plato combina muy bien con guarniciones suaves que permitan disfrutar plenamente de la salsa. Algunas opciones ideales son:

Puré de papas

Papas al horno

Arroz blanco

Pastas simples

Ensaladas frescas

Consejos para mejorar la receta

Usar distintos tipos de hongos

Si querés intensificar el sabor, podés combinar champiñones comunes con variedades como portobello o shiitake.

Elegir un buen vino blanco

Para cocinar conviene usar un vino blanco seco de buena calidad, ya que su sabor influye directamente en el resultado final de la salsa.

Hacer una versión más liviana

Si preferís una salsa menos pesada, podés reemplazar la crema de leche por leche evaporada o incluso por caldo de carne, ajustando la cantidad hasta lograr la textura deseada.