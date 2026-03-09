La receta casera para hacer empanadas de pollo jugosas

Las empanadas son uno de esas comidas que trascienden culturas y fronteras, y en cada rincón del mundo, adoptan un toque especial. En esta ocasión, te invitamos a preparar unas deliciosas empanadas de pollo jugosas que encantarán a familiares y amigos. Con ingredientes simples y un poco de dedicación, puedes llevar a la mesa una auténtica explosión de sabor.

Ingredientes:

Noticias Relacionadas El secreto para preparar un pastel de calabaza saludable y lleno de sabor

Para la masa: 500 gramos de harina de trigo, 100 gramos de manteca, 1 huevo, 1 taza de agua tibia, 1 cucharadita de sal.

Para el relleno: 500 gramos de pechuga de pollo, cocida y desmenuzada, 1 cebolla grande, picada, 1 pimiento rojo, picado, 2 dientes de ajo, picados, 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de pimentón (paprika), sal y pimienta al gusto, 2 cucharadas de aceite vegetal, 1 huevo batido (para pintar las empanadas).

Preparación:

En un bol grande, mezcla la harina y la sal. Agrega la manteca y trabaja con las manos hasta obtener una textura arenosa. Añade el huevo y poco a poco el agua tibia, amasando hasta formar una masa suave y homogénea. Cubre con un paño y deja reposar durante 30 minutos.

En una sartén grande, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el pimiento rojo hasta que estén tiernos. Agrega el ajo y cocina por un minuto más. Incorpora el pollo desmenuzado, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta. Cocina durante unos minutos hasta que todos los sabores se mezclen. Retira del fuego y deja enfriar un poco.

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Toma pequeñas porciones de masa y estírala con un rodillo en círculos de aproximadamente 10 cm de diámetro. Coloca una cucharada del relleno en el centro de cada círculo. Doble la masa por la mitad, cubriendo el relleno, y presiona los bordes con un tenedor para sellarlas bien.

Coloca las empanadas en una bandeja para hornear previamente engrasada o cubierta con papel pergamino. Pinta la superficie de cada empanada con huevo batido para darle un color dorado. Hornea durante 20-25 minutos o hasta que estén doradas.

Una vez listas, retira las empanadas del horno y déjalas enfriar unos minutos antes de servir.