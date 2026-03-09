Qué electrodomésticos conviene proteger sí o sí ante bajadas de tensión

Los cortes de luz y los posteriores picos de tensión pueden provocar daños graves en muchos electrodomésticos del hogar. Cuando el servicio eléctrico se interrumpe y luego vuelve de forma repentina, es frecuente que se generen subidas de voltaje o variaciones bruscas de tensión capaces de quemar componentes electrónicos.

Por este motivo, especialistas en electricidad recomiendan proteger ciertos equipos que son especialmente sensibles y que, además, suelen tener un alto costo de reparación o reposición.

Entre los más importantes se encuentran los siguientes.

Heladeras y freezers

Son uno de los equipos más delicados frente a los cortes de luz. Cuando la energía vuelve con picos de tensión puede dañarse el compresor o la placa electrónica, que son los componentes más caros del equipo. Se recomienda utilizar protectores de tensión con retardo, que evitan que el motor arranque inmediatamente después de que vuelve la electricidad.

Televisores y equipos de entretenimiento

Los televisores modernos, especialmente los Smart TV, tienen placas electrónicas muy sensibles a las variaciones de voltaje. Lo mismo ocurre con consolas de videojuegos, decodificadores y equipos de audio, que pueden dañarse ante una subida repentina de tensión.

Computadoras y notebooks

Las computadoras de escritorio y notebooks pueden sufrir daños en la fuente de alimentación, la placa madre o los discos de almacenamiento. En estos casos, lo ideal es usar estabilizadores de tensión o UPS (sistemas de alimentación ininterrumpida), que además permiten guardar el trabajo si se corta la luz.

Routers y módems de internet

Aunque muchas veces se los pasa por alto, estos equipos son sensibles a las variaciones de tensión. Un pico eléctrico puede dejar sin conexión a toda la casa, obligando a reemplazar el dispositivo.

Aires acondicionados

Los equipos de climatización tienen compresores y placas electrónicas que pueden dañarse ante cambios bruscos de voltaje. Por eso se recomienda utilizar protectores específicos para aire acondicionado, que controlan la tensión antes de permitir que el equipo arranque.

Lavarropas y electrodomésticos con placa electrónica

Los modelos actuales incorporan paneles digitales y placas de control, lo que los hace más vulnerables que los modelos antiguos. Un protector de tensión puede evitar fallas en el sistema electrónico.

Cómo protegerlos

Las soluciones más utilizadas en los hogares son:

Protectores de tensión individuales, que se conectan al enchufe.

Estabilizadores de voltaje, utilizados sobre todo en computadoras.

UPS, que mantienen energía durante algunos minutos.

Protectores generales en el tablero eléctrico, que resguardan toda la vivienda.

Además, ante tormentas o cortes prolongados, muchos electricistas recomiendan desenchufar los equipos más costosos, especialmente televisores y computadoras.