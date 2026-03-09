Tarot del colibrí: llega una gran sanación física y emocional

Carta 1) La rueda de la fortuna: giros. Cambios por destino. Transformaciones. Suerte. Cierre de ciclos. Nuevas oportunidades

Carta 2) La estrella: esperanza. Fe. Sanación. Protección espiritual. Logros positivos

Carta 3) Reina de bastos: independencia. Liderazgo. Energía. Decisión. Confianza en sí misma. Pasión. Sensualidad

Mensaje final

Se aproximan grandes cambios por destino. Fuertes transformaciones, finales y nuevos comienzos muy positivos para la persona. La persona experimentará una gran sanación física y emocional. Viejas heridas sanan y resurgen la fe y la esperanza. Esta persona brillará con luz propia porque ha venido a iluminar su camino y el de otros. Posee todo lo que necesita para triunfar, fuerza, energía, determinación, pasión, creatividad y todas las cartas juegan a su favor. Muy buenos augurios para quienes sintonicen con este mensaje. Viene una nueva etapa, distinta a la que se ha vivido hasta ahora, que traerá cosas muy buenas a la vida de la persona, nuevas oportunidades y éxitos en todo lo que se proponga. Felicitaciones!!