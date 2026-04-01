Cómo hacer un suflé de queso: receta fácil y consejos

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Cómo hacer un suflé de queso: receta fácil y consejosCon ingredientes simples y algunos pasos clave, es posible preparar en casa este plato elegante y lleno de sabor.
El suflé de queso es un platillo clásico de la cocina francesa que destaca por su textura aireada y su sabor deliciosamente rico. Aunque muchos piensan que hacer un suflé es complicado, en realidad, siguiendo unos pasos claros y precisos, puedes lograr un resultado espectacular.
Ingredientes:
- 30 gramos de mantec sin sal, y un poco más para engrasar
- 25 gramos de harina de trigo
- 250 ml de leche caliente
- 4 huevos grandes (yemas y claras separadas)
- 100 gramos de queso gruyère rallado
- 50 gramos de queso parmesano rallado
- Una pizca de nuez moscada
- Sal y pimienta al gusto
Instrucciones:
Preparar el horno y el molde:
Precalienta tu horno a 190°C (375°F).
Engrasa con manteca un molde para suflé de aproximadamente 6 tazas de capacidad. Espolvorea un poco de queso parmesano rallado sobre la manteca para cubrir completamente las paredes y la base del molde.
Hacer la bechamel de queso:
En una olla a fuego medio, derrite 30 gramos de manteca. Añade la harina y revuelve por unos 2 minutos para cocinar la mezcla sin que tome color.
Vierte lentamente la leche caliente, revolviendo constantemente para evitar la formación de grumos. Continúa cocinando hasta que la mezcla se espese y comience a burbujear suavemente.
Retira del fuego y añade las yemas de huevo una a una, mezclando bien después de cada adición.
Incorpora los quesos gruyère y parmesano, la nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Mezcla hasta que el queso se haya derretido y la mezcla sea homogénea.
Batir las claras de huevo:
En un bol grande, bate las claras de huevo a punto de nieve. Es crucial que el bol y las varillas estén perfectamente limpios y secos para obtener un buen volumen.
Incorpora un tercio de las claras batidas a la mezcla de bechamel para aligerarla. Luego añade suavemente el resto de las claras con movimientos envolventes para mantener el aire en la mezcla.
Hornear el suflé:
Vierte la mezcla en el molde preparado. Limpia los bordes del molde para evitar que la masa se pegue y obstaculice el levantamiento del suflé.
Hornea en el centro del horno durante 25-30 minutos o hasta que el suflé esté dorado y haya subido significativamente.
Servir inmediatamente:
El suflé debe servirse inmediatamente después de salir del horno para disfrutar de su textura aireada y ligera.
Consejos para un suflé perfecto:
Temperatura del horno: Asegúrate de que el horno esté completamente precalentado antes de meter el suflé.
No abrir el horno: Evita abrir la puerta del horno durante los primeros 20 minutos de cocción, ya que las corrientes de aire pueden hacer que el suflé se desinfle.
Claridad en los pasos: Seguir al pie de la letra los pasos de la receta es crucial, especialmente en el batido de las claras y la integración con la base de bechamel.