El secreto para una bondiola al horno jugosa y tan suave que se deshace

En la gastronomía no hay límites, y esta receta lo demuestra. La bondiola al horno que se corta con cuchara combina suavidad, jugosidad y un aroma irresistible que conquista incluso a los paladares más exigentes. Con pocos ingredientes y una cocción paciente, es posible lograr una carne tan tierna que prácticamente se deshace al servirla.

Para preparar esta delicia se necesitan 1,5 kilos de bondiola de cerdo, sal, pimienta, ajo picado, romero, tomillo, orégano y aceite de oliva. El primer paso es marinar la carne con las especias y hierbas, masajeándola bien para que se impregne de sabor. Luego se recomienda dejarla reposar en la heladera durante al menos dos horas, para que absorba los aromas.

Una vez marinada, se debe sellar la bondiola en una plancha o sartén caliente, dorando sus cuatro lados. Este paso es clave, ya que ayuda a conservar los jugos dentro de la carne durante la cocción.

Después, se precalienta el horno a 180 °C. La bondiola se coloca en una bandeja para horno con un poco de agua en la base para generar vapor y mantener la humedad. Se cubre con papel de aluminio y se cocina durante aproximadamente dos horas, dándola vuelta de vez en cuando y bañándola con el jugo que se forma en la bandeja.

El resultado es una preparación espectacular: una bondiola dorada por fuera y extremadamente tierna por dentro, tan suave que puede cortarse con cuchara. Ideal para compartir en familia o sorprender a invitados con un plato sencillo pero lleno de sabor.