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Ensalada Waldorf: la receta clásica, fresca y elegante

Una ensalada clásica y fresca que combina manzanas, apio, uvas y nueces en una receta simple y llena de sabor.
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Vida saludable
miércoles, 1 de abril de 2026 · 13:30

La ensalada Waldorf es una preparación tradicional que combina manzanas crujientes, apio fresco, uvas jugosas y nueces, ofreciendo un sabor y una textura únicos. Creada a finales del siglo XIX en el famoso Hotel Waldorf-Astoria de Nueva York, hoy se mantiene como una opción perfecta para quienes buscan una receta sencilla, nutritiva y con historia. Ideal como entrada o guarnición, es versátil y se adapta a distintos gustos y ocasiones.

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 2 manzanas verdes
  • 2 ramas de apio
  • 100 g de uvas (verdes o rojas, cortadas a la mitad y sin semillas)
  • 50 g de nueces (picadas groseramente)
  • 100 g de yogur natural (opcionalmente mayonesa)
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Lava las manzanas, el apio y las uvas. Corta las manzanas en cubos pequeños, sin pelarlas, y rocíalas con jugo de limón para evitar que se oxiden. Pica el apio en rodajas finas y las uvas en mitades.

2. Mezclar los ingredientes

En un bol grande, combina las manzanas, el apio, las uvas y las nueces.

3. Preparar el aderezo

En un recipiente aparte, mezcla el yogur (o mayonesa) con sal y pimienta al gusto hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Incorporar el aderezo

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente hasta que todos los ingredientes queden bien cubiertos.

5. Refrigerar y servir

Refrigera la ensalada durante 20-30 minutos para que los sabores se integren antes de servir.

Consejos y variaciones

Toque dulce: Añadí pasas o una cucharadita de miel al aderezo para un sabor más dulce.

Versión ligera: Usá yogur griego bajo en grasa para una opción más saludable.

Frutos secos: Cambiá las nueces por almendras laminadas o avellanas para un giro diferente.

Presentación: Serví la ensalada sobre hojas de lechuga para un acabado más elegante.

Con estos pasos y pequeños trucos, la ensalada Waldorf se convierte en una receta fácil, deliciosa y con un toque clásico que nunca pasa de moda.

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