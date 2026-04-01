Tarot del colibrí: llegarán el equilibrio, la estabilidad y la armonía

Carta 1) La templanza: armonía. Equilibrio. Estabilidad. Paz. Integración de los opuestos. Sanación

Carta 2) Nueve de bastos: cansancio. Se han tenido que dar muchas batallas. Heridas. Resilencia. Aún de pie. Voluntad

Carta 3) Ocho de oros: trabajo. Esfuerzo. Concentración. Dedicación. Voluntad. Paciencia.

Mensaje final

La persona siente un gran cansancio, está al borde de sus fuerzas, pero a pesar de las luchas que ha debido enfrentar tal vez en uno o varios aspectos de su vida, aún sigue en pie dando batalla. En este tiempo de esfuerzo y dedicación ha aprendido a defenderse, a poner límites y a ser más valiente. Cosas que antes la amilanaban o le daban temor ahora ya no. Sabe como enfrentar las situaciones y resolverlas. Esta persona ha puesto mucho trabajo, esfuerzo, paciencia y dedicación para hacer aquello que debía hacer en su momento. No es casual su cansancio, no vienen de la nada sus heridas, pero lo importante es que no se ha rendido. Vendrá el equilibrio a su vida, la estabilidad, la armonía y la sanación, eso dice la templanza. Es muy bueno lo que está en camino y por supuesto totalmente merecido. Un premio al esfuerzo, la voluntad y el trabajo. Una enorme felicitación para esta persona por sus logros y por su crecimiento, porque aunque no le ha sido fácil llegar, no ha claudicado a sus valores y en lugar de caer ha aprendido y ha crecido espiritualmente. Pronto las luchas quedarán en el pasado y este alguien será más fuerte, con su esperanza y su fe fortalecidas.

