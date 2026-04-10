Cómo hacer galletitas de banana, húmedas por dentro y crocantes por fuera

Cuando las bananas ya están demasiado blandas y nadie quiere comerlas solas, hay una alternativa práctica y deliciosa: transformarlas en galletitas caseras. Esta versión no lleva azúcar agregada, tampoco harina común ni fritura. El dulzor proviene de la fruta, mientras que la textura se logra con una combinación equilibrada de ingredientes simples.

El resultado no busca imitar a una galletita industrial: es más bien una opción natural, con centro húmedo, bordes dorados y una superficie que puede volverse más crocante según el punto de cocción.

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Qué ingredientes se necesitan

Esta preparación se hace con productos básicos y no requiere técnicas complicadas.

Ingredientes:

2 bananas maduras

1 taza y media de avena arrollada

1 huevo

2 cucharadas de coco rallado

1 cucharadita de canela

Opcional:

Unas gotas de esencia de vainilla

Un puñado chico de chips de chocolate amargo

El truco para que no queden demasiado blandas

La banana aporta humedad, pero también puede volver la mezcla demasiado blanda si no se equilibra bien. Ahí es donde la avena cumple un rol clave: absorbe el líquido y ayuda a dar estructura.

Otro detalle importante es la forma: no conviene hacer bolitas altas, sino aplastar ligeramente cada porción antes de llevar al horno.

Si buscás más crocante por fuera, podés dejarlas unos minutos extra o directamente apagá el horno y dejalas reposar con la puerta entreabierta. Ese paso hace una gran diferencia en la textura final.

Paso a paso

Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca o apenas aceitada. Pisá las bananas en un bowl hasta lograr un puré liso. Sumá el huevo y mezclá bien. Agregá la avena, el coco rallado y la canela. Integrá hasta obtener una mezcla espesa. Dejá reposar 5 minutos para que la avena absorba humedad. Tomá porciones con cuchara y colocalas en la placa. Aplastá suavemente cada una para dar forma de galletita. Horneá entre 12 y 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Si querés, dalas vuelta y cociná 2 minutos más. Retirá y dejá enfriar sobre una rejilla.

Estas galletitas son ideales para acompañar el mate, el café o resolver una merienda rápida. No reemplazan a una cookie clásica, pero tienen una gran ventaja: son fáciles, livianas y aprovechan al máximo ingredientes que ya tenés en casa.