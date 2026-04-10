Horóscopo chino del viernes 10 de abril de 2026: cierre y nuevas oportunidades

El viernes llega con una energía ideal para cerrar pendientes y avanzar con decisión. Es un buen momento para actuar con claridad, fortalecer vínculos y abrirse a nuevas posibilidades de cara al fin de semana.

Rata

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Día resolutivo. En el amor, una charla sincera traerá alivio. En lo personal, cerrar un tema pendiente te dará tranquilidad.

Buey

Firmeza y constancia. En el amor, la estabilidad fortalece la relación. En lo personal, tu esfuerzo comenzará a reflejarse en resultados.

Tigre

Energía intensa. En el amor, moderar impulsos evitará conflictos. En lo personal, enfocar tu energía en un objetivo concreto será clave.

Conejo

Clima armónico. En el amor, la empatía mejorará el vínculo. En lo personal, rodearte de calma te ayudará a tomar decisiones acertadas.

Dragón

Protagonismo activo. En el amor, tu seguridad atraerá miradas. En lo personal, una oportunidad interesante podría aparecer.

Serpiente

Intuición profunda. En el amor, percibirás detalles importantes en la relación. En lo personal, analizar antes de actuar será fundamental.

Caballo

Movimiento y entusiasmo. En el amor, un plan espontáneo puede traer alegría. En lo personal, mantenerte activo te permitirá avanzar.

Cabra

Sensibilidad equilibrada. En el amor, expresar tus emociones fortalecerá el vínculo. En lo personal, dedicar tiempo a lo que te gusta te renovará.

Mono

Creatividad en alza. En el amor, tu humor generará complicidad. En lo personal, una idea original puede abrir nuevas puertas.

Gallo

Orden y claridad. En el amor, hablar con sinceridad evitará malentendidos. En lo personal, organizar pendientes te dará tranquilidad.

Perro

Compromiso sincero. En el amor, la lealtad se fortalece con acciones. En lo personal, actuar con coherencia te dará paz.

Cerdo

Energía armoniosa. En el amor, los pequeños gestos reforzarán la cercanía. En lo personal, mantener la calma abrirá nuevas posibilidades.