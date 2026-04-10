Receta de torta sin horno: esponjosa, económica y lista en minutos

Receta de torta sin horno: esponjosa, económica y lista en minutosCon ingredientes simples y sin necesidad de usar horno, esta receta se convierte en una solución ideal para preparar algo dulce en pocos minutos.
Cuando surge el antojo de algo dulce para acompañar el desayuno o la merienda, no siempre hay tiempo —ni ganas— de encender el horno o ensuciar demasiados utensilios. En esos casos, esta torta de 14 cucharadas aparece como una opción salvadora: se hace con lo que hay en casa, no requiere balanza ni batidora eléctrica y se cocina directamente en sartén o microondas.
La clave de esta receta está en su practicidad: todas las medidas se toman con cucharas, lo que simplifica el proceso y evita errores. Además, logra una textura suave y aireada, similar a una “nube”, siempre y cuando se respeten las proporciones y el tiempo de cocción.
Qué ingredientes se necesitan
Esta preparación utiliza productos básicos que suelen estar en cualquier cocina.
Ingredientes:
- 14 cucharadas de harina leudante
- 14 cucharadas de azúcar
- 14 cucharadas de leche
- 14 cucharadas de aceite
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de cacao (opcional, para versión de chocolate)
Cómo preparar la torta nube sin horno
- En un bowl, colocar los huevos junto con el azúcar y mezclar hasta integrar bien, sin necesidad de batir en exceso.
- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar nuevamente hasta lograr una preparación líquida y uniforme.
- Incorporar la harina leudante (y el cacao, si se desea una versión chocolatada) y unir suavemente hasta que no queden grumos.
- Verter la mezcla en una sartén antiadherente previamente enmantecada o apenas aceitada.
- Tapar y cocinar a fuego mínimo durante 25 a 35 minutos. Es importante no destapar durante los primeros minutos para que la torta crezca bien.
- Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro: si sale seco, está lista.
- Retirar del fuego y dejar entibiar antes de desmoldar.
Opción en microondas
Si buscás una alternativa aún más rápida, esta torta también se puede cocinar en microondas. Solo hay que volcar la preparación en un molde apto y cocinar en intervalos cortos (por ejemplo, de 3 a 5 minutos, según la potencia), controlando hasta que esté completamente cocida.
Tips para que quede bien esponjosa
- Cocinar siempre a fuego mínimo para evitar que se queme la base antes de que el interior esté listo.
- Usar sartén con tapa para generar un efecto “horno” que permita que la torta leve correctamente.
- No sobremezclar la harina, ya que esto puede afectar la textura final.
- Respetar las proporciones: el equilibrio entre líquidos y secos es lo que da ese efecto aireado.
Cómo hacer versiones saborizadas
Una de las ventajas de esta receta es que admite múltiples variantes para adaptarla a distintos gustos:
- Agregar chips de chocolate para un extra dulce.
- Incorporar ralladura de limón o naranja para un toque fresco y aromático.
- Sumar nueces picadas o coco rallado para una textura más interesante.
- Espolvorear azúcar impalpable por encima una vez fría.
Además, cuando la torta esté completamente fría, se puede cortar al medio y rellenar con dulce de leche, crema o mermelada, transformándola en una opción más elaborada sin perder su practicidad.
Esta torta de 14 cucharadas sin horno demuestra que no hace falta complicarse para disfrutar de algo rico. Con pocos ingredientes, mínima preparación y una cocción sencilla, se convierte en una aliada perfecta para resolver cualquier merienda de forma rápida, económica y casera.