Selva Negra: La receta tradicional del famoso pastel alemán

La torta Selva Negra es un ícono de la repostería alemana que trascendió fronteras gracias a su combinación perfecta de sabores: chocolate intenso, crema suave y cerezas dulces. Este postre clásico, elegante y tentador, es ideal para celebraciones o para darse un gusto especial en casa. A continuación, te compartimos una receta casera, fácil de seguir y con un resultado delicioso.

Ingredientes

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Para el bizcochuelo de chocolate

6 huevos

180 g de azúcar

150 g de harina 0000

30 g de cacao en polvo amargo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Para el relleno y la decoración

500 ml de crema de leche

50 g de azúcar impalpable

300 g de cerezas en almíbar

100 ml de licor de cereza (opcional)

100 g de chocolate rallado o en virutas

Cerezas frescas para decorar

Preparación paso a paso

1. Bizcochuelo de chocolate esponjoso

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde desmontable de 22 cm de diámetro.

En un bowl amplio, batí los huevos junto con el azúcar hasta lograr una mezcla bien aireada, espumosa y de color claro. Este paso es clave para obtener un bizcochuelo liviano.

En otro recipiente, tamizá la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal para evitar grumos y lograr una textura más fina.

Incorporá los ingredientes secos a la mezcla de huevos con movimientos envolventes, cuidando de no bajar el aire de la preparación.

Verté la mezcla en el molde y horneá entre 30 y 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.

Una vez listo, dejá enfriar completamente y luego cortá el bizcochuelo en tres capas iguales.

2. Relleno cremoso y jugoso

Escurrí las cerezas, reservando el almíbar. Si decidís usar licor de cereza, mezclalo con el almíbar para humedecer las capas y potenciar el sabor característico de la torta.

En un bowl frío, batí la crema de leche junto con el azúcar impalpable hasta obtener una consistencia firme y estable, ideal para el armado.

3. Armado de la Selva Negra

Colocá la primera capa de bizcochuelo en la base y humedecela con el almíbar de cerezas.

Sumá una capa generosa de crema batida y distribuí algunas cerezas.

Repetí el proceso con la segunda capa y finalizá con la tercera.

Luego, cubrí toda la torta con crema batida, alisando los bordes para lograr una presentación prolija y elegante.

4. Decoración final

Terminá la torta con virutas o ralladura de chocolate en la superficie y los laterales. Decorá con cerezas frescas en la parte superior para darle el toque clásico y llamativo.

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