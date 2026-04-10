Selva Negra: La receta tradicional del famoso pastel alemán

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Selva Negra: La receta tradicional del famoso pastel alemánClásico alemán de chocolate, crema y cerezas, húmedo y delicioso, ideal para ocasiones especiales.
La torta Selva Negra es un ícono de la repostería alemana que trascendió fronteras gracias a su combinación perfecta de sabores: chocolate intenso, crema suave y cerezas dulces. Este postre clásico, elegante y tentador, es ideal para celebraciones o para darse un gusto especial en casa. A continuación, te compartimos una receta casera, fácil de seguir y con un resultado delicioso.
Ingredientes
Para el bizcochuelo de chocolate
- 6 huevos
- 180 g de azúcar
- 150 g de harina 0000
- 30 g de cacao en polvo amargo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Para el relleno y la decoración
- 500 ml de crema de leche
- 50 g de azúcar impalpable
- 300 g de cerezas en almíbar
- 100 ml de licor de cereza (opcional)
- 100 g de chocolate rallado o en virutas
- Cerezas frescas para decorar
Preparación paso a paso
1. Bizcochuelo de chocolate esponjoso
Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde desmontable de 22 cm de diámetro.
En un bowl amplio, batí los huevos junto con el azúcar hasta lograr una mezcla bien aireada, espumosa y de color claro. Este paso es clave para obtener un bizcochuelo liviano.
En otro recipiente, tamizá la harina, el cacao, el polvo de hornear y la sal para evitar grumos y lograr una textura más fina.
Incorporá los ingredientes secos a la mezcla de huevos con movimientos envolventes, cuidando de no bajar el aire de la preparación.
Verté la mezcla en el molde y horneá entre 30 y 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
Una vez listo, dejá enfriar completamente y luego cortá el bizcochuelo en tres capas iguales.
2. Relleno cremoso y jugoso
Escurrí las cerezas, reservando el almíbar. Si decidís usar licor de cereza, mezclalo con el almíbar para humedecer las capas y potenciar el sabor característico de la torta.
En un bowl frío, batí la crema de leche junto con el azúcar impalpable hasta obtener una consistencia firme y estable, ideal para el armado.
3. Armado de la Selva Negra
Colocá la primera capa de bizcochuelo en la base y humedecela con el almíbar de cerezas.
Sumá una capa generosa de crema batida y distribuí algunas cerezas.
Repetí el proceso con la segunda capa y finalizá con la tercera.
Luego, cubrí toda la torta con crema batida, alisando los bordes para lograr una presentación prolija y elegante.
4. Decoración final
Terminá la torta con virutas o ralladura de chocolate en la superficie y los laterales. Decorá con cerezas frescas en la parte superior para darle el toque clásico y llamativo.
Consejos útiles
- Elegí un chocolate de buena calidad: marca la diferencia en el sabor final.
- Si preferís una versión sin alcohol, simplemente omití el licor y usá solo el almíbar de cerezas.
- Para un bizcochuelo aún más húmedo, podés sumar una cucharada de manteca derretida a la mezcla.
- Si querés un acabado más profesional, enfriá la torta al menos 2 horas antes de servir.