Tarot del colibrí: tomar las cosas con tranquilidad y paciencia

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Vida saludable
viernes, 10 de abril de 2026 · 02:42

Carta 1) Paje  de oros: inicios. Nuevas oportunidades financieras. Sentido práctico. Trabajo. Nuevos aprendizajes.

Carta 2) La templanza: equilibrio. Armonía. Paz. Sanación. Protección espiritual.

Carta 3) Paje de bastos: inicios. Entusiasmo.  Energía. Nuevas ideas. Creatividad. Curiosidad. Exploración. Pasión.

 

Mensaje final

La carta que guía esta tirada es el arcano mayor de la templanza y su mensaje es muy positivo. La templanza indica equilibrio.  Sanación. Protección espiritual. Aconseja tomar las cosas con tranquilidad y paciencia. Buscar armonizar mente, cuerpo y espíritu sin perder el autocontrol. En este caso viene acompañada de dos pajes, que nos hablan de alguien joven o con una energía juvenil que quiere iniciar algo, quizás un proyecto laboral, una relación, un aprendizaje de algo nuevo. Dice el tarot que la persona tiene  mucho entusiasmo, pasión y disponibilidad para aprender. Es alguien que posee ideas creativas, curiosidad y espíritu aventurero. Seguramente  que sea lo que sea que emprenda,  le irá bien, solamente tiene que ser paciente  y respetar los tiempos que llevará ver materializado su proyecto. No apurarse es el consejo de las cartas. Al final se conseguirá lo que tanta pasión  despierta.
 

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