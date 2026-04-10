Tarot del colibrí: tomar las cosas con tranquilidad y paciencia

Carta 1) Paje de oros: inicios. Nuevas oportunidades financieras. Sentido práctico. Trabajo. Nuevos aprendizajes.

Carta 2) La templanza: equilibrio. Armonía. Paz. Sanación. Protección espiritual.

Carta 3) Paje de bastos: inicios. Entusiasmo. Energía. Nuevas ideas. Creatividad. Curiosidad. Exploración. Pasión.

Mensaje final

La carta que guía esta tirada es el arcano mayor de la templanza y su mensaje es muy positivo. La templanza indica equilibrio. Sanación. Protección espiritual. Aconseja tomar las cosas con tranquilidad y paciencia. Buscar armonizar mente, cuerpo y espíritu sin perder el autocontrol. En este caso viene acompañada de dos pajes, que nos hablan de alguien joven o con una energía juvenil que quiere iniciar algo, quizás un proyecto laboral, una relación, un aprendizaje de algo nuevo. Dice el tarot que la persona tiene mucho entusiasmo, pasión y disponibilidad para aprender. Es alguien que posee ideas creativas, curiosidad y espíritu aventurero. Seguramente que sea lo que sea que emprenda, le irá bien, solamente tiene que ser paciente y respetar los tiempos que llevará ver materializado su proyecto. No apurarse es el consejo de las cartas. Al final se conseguirá lo que tanta pasión despierta.

