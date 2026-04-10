Tortitas de papa y espinaca: una opción liviana y deliciosa sin horno

Tortitas de papa y espinaca: una opción liviana y deliciosa sin hornoPreparación simple y nutritiva, ideal para una comida casera rápida y llena de sabor.
Si buscás una receta práctica, económica y con ese sabor casero que reconforta, estas tortitas de papa y espinaca son una opción perfecta. Son suaves por dentro, doraditas por fuera y muy versátiles: podés servirlas como plato principal liviano, acompañamiento o incluso como opción vegetariana para toda la familia. Además, no requieren horno y se preparan con ingredientes simples que seguramente ya tenés en casa.
Ingredientes (para 8 unidades)
- 3 papas medianas (aprox. 600 g)
- 1 taza de hojas de espinaca picadas
- 1 huevo
- 2 cucharadas de harina (o maicena para una versión más liviana)
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional, pero suma mucho sabor)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite de oliva o manteca para la cocción
Preparación paso a paso
1. Preparar el puré base
Herví las papas con cáscara o peladas hasta que estén bien tiernas. Escurrilas y pisalas en caliente hasta lograr un puré suave y sin grumos. Esto ayuda a que la mezcla quede más homogénea.
2. Cocinar la espinaca
Salteá la espinaca apenas unos segundos en una sartén con muy poquito aceite o incluso unas gotas de agua, solo hasta que reduzca su volumen. Luego escurrila bien para quitar el exceso de líquido y picala finamente.
3. Mezclar los ingredientes
En un bol grande, integrá el puré de papa con la espinaca picada. Sumá el huevo, la harina, el queso rallado si decidís usarlo y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. Mezclá hasta obtener una masa pareja y manejable.
Si notás que la preparación queda muy húmeda, podés agregar un poco más de harina para darle mayor firmeza.
4. Formar las tortitas
Tomá porciones de la mezcla y formá medallones de aproximadamente 2 cm de espesor. Podés darles forma con las manos ligeramente humedecidas para que no se peguen.
5. Cocción
Calentá una sartén con unas gotas de aceite o manteca y cociná las tortitas a fuego medio-bajo durante 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén bien doradas por fuera y firmes.
Cómo servirlas
Podés disfrutarlas calientes, tibias o incluso frías. Quedan deliciosas solas o acompañadas con ensaladas frescas, yogur natural, salsas suaves o incluso un toque de queso crema.
Consejos y variantes
- Sumá cebolla de verdeo, ajo o perejil picado para potenciar el aroma.
- Para una versión más proteica, podés incorporar atún, pollo desmenuzado o queso más intenso.
- Si querés una opción más ligera, reemplazá la harina por maicena.
- Se pueden freezar ya cocidas y luego recalentar en sartén o al horno para que recuperen su textura.
- Una receta simple, rendidora y muy adaptable, ideal para resolver comidas rápidas sin resignar sabor.