Horóscopo chino: los signos que se destacan por ser los más confiables

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino más confiables, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que se destacan por ser malvados

Dragón

Su forma de ser lo diferencia del resto, tiene poder e influencia. De acuerdo con la astrología oriental, los nacidos bajo este signo del zodíaco del horóscopo chino son líderes natos que se preocupa por todo. Esto, sin embargo, puede llevarlos a tener mal genio y a sobre exigirse.

Buey

Este signo del zodíaco del horósopo chino simboliza fuerza y perseverancia, pero además mucha responsabilidad, con los pies sobre la tierra pero con decisión. Según indica la astrología oriental, siempre por buen camino y siendo conservador. Esto lo lleva a ser uno de los signos más confiables. Tiene tendencia a proteger a los más débiles e indefensos.

Perro

Aquellos nacidos en el año del Perro son comúnmente asociados con la lealtad, la honestidad y la diligencia. La lealtad del Perro hacia sus amigos y seres queridos a menudo se destaca, lo que podría relacionarse con la confiabilidad en relaciones cercanas.