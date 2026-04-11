Horóscopo del sábado 11 de abril de 2026: disfrute y desconexión

sábado, 11 de abril de 2026 · 09:10

Redacción El Diario de Carlos Paz

El sábado invita a soltar las obligaciones y enfocarte en el bienestar. Es un día ideal para descansar, compartir con personas queridas y hacer actividades que te recarguen de energía.

ARIES

Bajá la intensidad y disfrutá del momento.

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TAURO

Placer en lo simple y cotidiano.

GÉMINIS

Encuentros que levantan el ánimo.

CÁNCER

Tiempo ideal para el hogar y la familia.

LEO

Brillás en lo social sin esfuerzo.

VIRGO

Permitite descansar sin culpa.

LIBRA

Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO

Emociones profundas que invitan a reflexionar.

SAGITARIO

Ganas de salir y cambiar de aire.

CAPRICORNIO

Soltá responsabilidades por hoy.

ACUARIO

Creatividad y libertad en alza.

PISCIS

Sensibilidad y conexión interior.