Tarot del colibrí: con el perdón han llegado la paz y la superación

Carta 1) Diez de copas: plenitud. Felicidad. Amor. Sentimientos positivos. Hogar. Unión.

Carta 2) Tres de espadas: sufrimiento. Dolor emocional. Traición.

Carta 3) Tres de copas: celebraciones. Festejo. Amistad. También puede significar la interferencia de terceros en una relación.

Mensaje final

La persona ha pasado por mucho sufrimiento. Le han roto el corazón de un modo cruel e inmerecido. A pesar de todo, esta persona está sanando las heridas y ha sido capaz de perdonar. El perdón ha traído paz a su vida y la está ayudando a superar el dolor y los traumas del pasado. No hay odio, ni resentimiento en su alma, solo tranquilidad de conciencia y liberación de una carga pesada que no merece arrastrar con ella. Pronto vienen festejos y celebraciones con seres queridos y un diez de copas que señala que por fin Dios, el universo, la vida, le dan la gran oportunidad de ser feliz en un hogar donde fluye la abundancia material y especialmente afectiva. La tormenta pasará y el amor sincero y verdadero vendrá a sanar toda oscuridad y todo dolor que en el pasado pueden haber existido. La bondad de la persona y su capacidad de perdonar, son las bases de su fortaleza, son las raíces desde donde volver a florecer. Dicen las cartas que nada de lo pasado ha logrado apagar su luz, que brillará cada vez con más fuerza hasta alcanzar la plenitud en su vida.

