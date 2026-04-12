El secreto para lograr un fondue de queso irresistible

El secreto para lograr un fondue de queso irresistibleUna receta simple y deliciosa para preparar un fondue de queso cremoso.
El fondue es una de esas preparaciones ideales para compartir: cálido, sabroso y perfecto para reunir a familiares o amigos alrededor de la mesa. Aunque parece sofisticado, lograr un fondue cremoso y bien equilibrado es mucho más sencillo de lo que parece si se siguen algunos pasos clave.
Cómo preparar un fondue de queso perfecto
Ingredientes
- 400 g de queso Gruyère rallado
- 400 g de queso Emmental rallado
- 300 ml de vino blanco seco
- 1 diente de ajo
- 2 cucharaditas de maicena
- 1 chorrito de kirsch (opcional)
- Pimienta negra y nuez moscada a gusto
Para acompañar
Pan en cubos, verduras crudas (brócoli, zanahoria, pimientos), frutas como manzana o pera, y encurtidos como pepinillos o cebollitas.
Paso a paso
1. Preparar la base
Frotá el interior del recipiente con el ajo para darle un sabor sutil. Luego calentá el vino a fuego medio sin que hierva.
2. Incorporar los quesos
Agregá el queso de a poco, mezclando constantemente en forma de “ocho” para lograr una textura suave y evitar que se pegue.
3. Espesar y condimentar
Disolvé la maicena en el kirsch (si usás) y sumalo a la mezcla. Esto ayuda a lograr una consistencia cremosa. Condimentá con pimienta y nuez moscada.
4. Servir y mantener caliente
Llevá el recipiente a la mesa sobre un quemador a baja temperatura para que el fondue se mantenga fluido.
Claves para que salga perfecto
Usar quesos de buena calidad marca la diferencia en sabor y textura. El vino seco equilibra la grasa del queso, y mantener una temperatura constante evita que el fondue se corte o se endurezca.
Una receta simple, pero con un resultado irresistible para disfrutar sin apuros.