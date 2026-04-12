astrologia
Horóscopo del domingo 12 de abril de 2026: balance y renovación
El domingo se presenta ideal para bajar el ritmo, reflexionar y recargar energías. Es una jornada propicia para ordenar pensamientos, disfrutar de lo simple y prepararte con tranquilidad para la semana que comienza.
ARIES
Necesitás frenar y priorizar tu bienestar.
TAURO
Disfrutá de la calma y los pequeños placeres.
GÉMINIS
Charlas sinceras que aclaran emociones.
CÁNCER
Buscá contención en tu entorno cercano.
LEO
Equilibrio entre descanso y vida social.
VIRGO
Tiempo para ordenar ideas sin exigencias.
LIBRA
Armonía en vínculos y decisiones.
ESCORPIO
Introspección que trae claridad.
SAGITARIO
Desconectar te ayudará a renovarte.
CAPRICORNIO
Soltá el control por unas horas.
ACUARIO
Reflexión sobre proyectos personales.
PISCIS
Sensibilidad elevada: conectá con lo que te hace bien.