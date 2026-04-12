Horóscopo del domingo 12 de abril de 2026: balance y renovación

El domingo se presenta ideal para bajar el ritmo, reflexionar y recargar energías. Es una jornada propicia para ordenar pensamientos, disfrutar de lo simple y prepararte con tranquilidad para la semana que comienza.

ARIES

Necesitás frenar y priorizar tu bienestar.

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TAURO

Disfrutá de la calma y los pequeños placeres.

GÉMINIS

Charlas sinceras que aclaran emociones.

CÁNCER

Buscá contención en tu entorno cercano.

LEO

Equilibrio entre descanso y vida social.

VIRGO

Tiempo para ordenar ideas sin exigencias.

LIBRA

Armonía en vínculos y decisiones.

ESCORPIO

Introspección que trae claridad.

SAGITARIO

Desconectar te ayudará a renovarte.

CAPRICORNIO

Soltá el control por unas horas.

ACUARIO

Reflexión sobre proyectos personales.

PISCIS

Sensibilidad elevada: conectá con lo que te hace bien.