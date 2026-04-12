Los signos del zodiaco que se destacan por ser complicados

Según la astrología, y dependiendo el día y hora de nacimiento, cada persona vendrá a este mundo influenciada por una conjunción de energías única e irrepetible que, siempre en interacción con su historia individual y con el plano social, darán como resultado una arquitectura de personalidad y una predisposición a transitar el mundo de manera distinta.

Si bien para estudiar estos aspectos en su totalidad se recomienda leer la “carta natal” de cada uno en su totalidad, los signos zodiacales llamados solares pueden llegar a darnos algunos indicios sobre cómo es la esencia de una persona, aquella fuerza interior profunda que, si estamos conectados a ella, podremos vivir nuestra vida de forma más auténtica.

Entre muchas cualidades que cada signo le otorga a la persona nacida bajo su energía, podemos encontrarnos con aquellas que son más difíciles de descifrar: ya sea porque son inestables en sus pensamientos, porque están un poco desconectados de la realidad o porque tienen una personalidad que rompe con el molde.

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Tildados de complicados o inentendibles, te contamos qué signos son los “enroscados” del zodiaco y por qué se han ganado esa etiqueta:

Piscis

Los piscianos viven en un mundo de fantasías: es tan grande que puede llegar a confundírseles con la realidad. Es como si constantemente vivieran dentro de una película donde todo es posible.

Piscis crea mundos paralelos e idealiza a las personas y situaciones. Si los ves “colgados” no prestando atención a nada es porque están en “su mundo” recreando todos sus sueños y anhelos.

Al mismo tiempo, son súper inestables. Cuando chocan con la realidad de frente es muy probable que queden sin entender nada y tengan algún tipo de crisis. Hoy piensan una cosa y van a fondo, mañana se desilusionan y piensan lo contrario.

Todas estas características hacen que la gente no los comprenda demasiado, menos aún aquellas personas más identificadas con el símbolo de la tierra, o sea, más prácticas y atadas a la realidad.

Acuario

Es el signo vanguardista y rebelde del zodiaco. Se revela ante todo lo establecido y va a fondo con lo que piensa sin importarle nada. Detesta los convencionalismos y, sutilmente o no, hará lo que sea por hacerlos temblar, a costa de quien sea.

En astrología, Acuario es el incomprendido del zodiaco: es muy probable que en una reunión haga comentarios o saque temas que nada tengan que ver con lo que se está hablando, solo para romper con la quietud y el clima del lugar, y ver las reacciones del resto.

Les encanta andar por la vida llamando la atención y ser los distintos vayan a donde vayan, aunque muchas veces eso les cueste la etiqueta de “raros”. Pero a ellos poco les importa: prefieren ser los diferentes a dejarse llevar por modas o por lo que hace o dice la mayoría. En cambio, prefieren ir por la vida fieles a sí mismos, aunque todo el mundo diga que son complicados.

Géminis

El signo de los gemelos, su carácter es doble y bastante contradictorio y complejo. Géminis simboliza la dualidad, el desdoblamiento interior. Como signo de aire, es muy mental, además de curioso, e inquieto. Su carácter dual hace que deseen muchas cosas al mismo tiempo y que pocas personas los entiendan.

Su gran don es el de la comunicación, y pueden llegar a saltar de un pensamiento a otro sin ningún tipo de inconveniente, dejando a todos sin entender nada. En ese cambio, es muy difícil seguirles el hilo y pueden llegar a enroscarse en pensamientos de los que después les cuesta mucho sacar conclusiones claras.

Expresivo e inteligente, Géminis presenta dos aspectos distintivos de su personalidad, y uno nunca puede estar seguro con cual se va a encontrar cara a cara. Si estás con un geminiano te podés llegar a encontrar con alguien extrovertido, comunicativo y divertido, o, si te chocaste con el otro gemelo, una persona contemplativa, seria, inquieta e indecisa. Ambos son partes de su personalidad, única e irrepetible, aunque a muchos pueda parecerles extraño y difícil de comprender.