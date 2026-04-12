Mousse de limón: un postre fácil, cremoso y sin horno

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Mousse de limón: un postre fácil, cremoso y sin hornoUn postre fresco, cremoso y fácil de preparar, ideal para disfrutar sin horno en cualquier ocasión.
La mousse de limón es un clásico irresistible dentro de los postres fríos. Su combinación de textura suave, aireada y ese toque cítrico refrescante la convierte en una opción ideal para cualquier momento del año, especialmente en días cálidos.
Además de deliciosa, esta receta tiene una gran ventaja: es rápida, no necesita horno y se prepara con pocos ingredientes. Perfecta tanto para una comida familiar como para sorprender con un postre casero elegante.
Ingredientes
- 400 g de leche condensada
- 400 g de crema de leche (nata para montar)
- 150 ml de jugo de limón fresco (3 a 4 limones aproximadamente)
- Ralladura de limón (opcional, para decorar)
Cómo hacer mousse de limón paso a paso
Paso 1: Preparar los ingredientes
Exprime los limones hasta obtener el jugo fresco. Luego cuélalo para retirar semillas y pulpa, logrando una textura más suave.
Ralla la cáscara de un limón (solo la parte amarilla) para usar en la decoración. Esto aportará más aroma y un toque visual atractivo.
Paso 2: Batir la crema
En un recipiente grande y bien frío, bate la crema de leche hasta que tenga una consistencia firme, formando picos suaves.
Este paso es clave: la crema debe estar bien fría para montar correctamente. Evitá batir en exceso para que no se corte.
Paso 3: Mezclar la leche condensada con el limón
En otro bol, combina la leche condensada con el jugo de limón.
Mezclá suavemente hasta integrar. Vas a notar que la preparación se espesa de manera natural gracias a la acidez del limón, sin necesidad de gelatina.
Paso 4: Integrar la crema batida
Incorporá la crema batida a la mezcla anterior en varias partes.
Hacelo con movimientos envolventes, suaves, para mantener el aire en la preparación y lograr esa textura liviana característica de la mousse.
Paso 5: Refrigerar
Volcá la preparación en copas, vasos o un recipiente grande.
Cubrí con film y llevá a la heladera durante al menos 3 horas, o hasta que la mousse esté firme y bien fría.
Paso 6: Decorar y servir
Antes de servir, decorá con ralladura de limón. También podés sumar hojas de menta, frutas frescas o incluso un poco de crema extra para darle un toque más gourmet.
Consejos para que salga perfecta
- Usá todos los ingredientes bien fríos para lograr mejor textura.
- No batas de más la crema: si se corta, la mousse pierde suavidad.
- Ajustá el sabor:
- Más dulce: agregá un poco más de leche condensada
- Más ácida: sumá unas gotas extra de limón
- Podés hacerla con anticipación: queda aún mejor después de varias horas en frío.