Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomás mate todos los días

El mate es mucho más que una infusión tradicional en América del Sur: es un hábito profundamente arraigado en la cultura que, además, puede aportar múltiples beneficios para la salud. Consumido de forma moderada y regular, este clásico puede influir positivamente en el organismo gracias a su combinación de cafeína, antioxidantes, vitaminas y minerales.

Diversos estudios científicos han analizado sus efectos y coinciden en que incorporar mate a la rutina diaria puede contribuir tanto al bienestar físico como mental.

Aumenta la energía y mejora la concentración

Uno de los principales efectos del mate está relacionado con su contenido de cafeína. Aunque tiene menos que el café, supera al té, lo que genera un estímulo más equilibrado.

Este aporte ayuda a mejorar el estado de alerta, el ánimo y la capacidad de concentración. A diferencia de otras bebidas estimulantes, el mate suele producir un efecto más progresivo y sostenido, evitando picos bruscos de energía.

Por eso, es una opción elegida por quienes necesitan mantenerse enfocados durante largas jornadas de estudio o trabajo.

Favorece el rendimiento físico

El consumo de mate también puede tener un impacto positivo en la actividad física. La cafeína presente en la yerba estimula la contracción muscular y retrasa la aparición de la fatiga.

Algunas investigaciones indican que el consumo moderado de cafeína puede mejorar el rendimiento deportivo en torno a un 5%. En este sentido, tomar mate antes de entrenar puede aportar un plus de energía y resistencia.

Tiene propiedades antimicrobianas

La yerba mate contiene compuestos con capacidad para combatir microorganismos. Estudios de laboratorio han demostrado que puede inhibir el crecimiento de bacterias como la E. coli, asociada a intoxicaciones alimentarias.

También presenta acción frente a ciertos hongos y parásitos, lo que sugiere un posible efecto protector frente a infecciones.

Puede ayudar a bajar de peso

Otro de los beneficios estudiados del mate está vinculado al metabolismo. Algunos trabajos científicos señalan que puede contribuir a acelerar el gasto energético y favorecer la quema de grasa.

En estudios con humanos, el consumo regular durante varias semanas mostró una leve reducción del porcentaje de grasa corporal. Esto se debe a la combinación de cafeína y antioxidantes, que estimulan el metabolismo.

Contribuye a regular el azúcar en sangre

El mate también podría ser un aliado en el control de la glucosa. Se ha observado que sus compuestos ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, lo cual resulta beneficioso para personas con diabetes o con riesgo de desarrollarla.

Este efecto, sumado a sus propiedades antioxidantes, favorece un mejor equilibrio metabólico.

Protege la salud cardiovascular

Gracias a su alto contenido de antioxidantes —incluso superior al del té verde— el mate ayuda a proteger el corazón.

Estos compuestos colaboran en la reducción del colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y contribuyen a mejorar la circulación sanguínea. Como resultado, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Otros aportes nutricionales

Además de sus efectos principales, el mate contiene vitaminas del grupo B, fundamentales para el metabolismo energético, y minerales como potasio y magnesio, esenciales para el sistema nervioso y muscular.

También es rico en polifenoles, antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo y ayudan a prevenir enfermedades crónicas.

¿Cómo consumirlo para aprovechar sus beneficios?

Para obtener sus propiedades, lo ideal es consumir mate de manera moderada, evitando excesos de cafeína. Puede tomarse tanto caliente como frío (tereré), adaptándose a distintas épocas del año.

Incorporarlo a la rutina diaria no solo representa un momento de disfrute y conexión, sino también una forma natural de cuidar la salud.