Tarot del colibrí: se necesita ser valiente para afrontar los cambios

Carta 1) Reina de oros: estabilidad. Abundancia. Conexión con la naturaleza. Generosidad. Equilibrio entre lo material y afectivo.

Carta 2) La muerte: fin. Termino de un ciclo de vida. Renacimiento. Transformación. Cambio radical.

Carta 3) Caballero de oros: lento pero seguro. Demora. Tardanza. Detallismo. Perfeccionismo.

Mensaje final

Algo llega a su fin en la vida de la persona: un trabajo, un estudio, un proyecto, una relación, etc. El final es inevitable y necesario en este momento. Toca ahora dejar personas, situaciones, formas de vida, mentalidades...para dar lugar a lo nuevo, se requiere hacer espacio para que lleguen oportunidades renovadas. Los cambios que se aproximan son radicales, muy fuertes y por esa razón es probable que provoquen confusión o falta de estabilidad por un tiempo, pero luego la persona se irá adaptando a los mismos poco a poco, lentamente. Al final del proceso saldrá transformada y será para ella como un renacimiento. Quizás deba trabajar fuerte, poniendo cuidado y atención en las decisiones y acciones que lleva adelante, pero terminada esa etapa, este alguien volverá a estar en su centro y podrá disfrutar en plenitud de su nueva vida. Tal vez se mude a un lugar más tranquilo para poder estar en contacto con la naturaleza, y encontrar allí paz y armonía. Sus finanzas estarán muy bien porque la persona sabe administrar los bienes materiales que ha conseguido con su esfuerzo, pero no vive solo para ellos, encuentra la manera de equilibrar sus finanzas, con el cuidado por los demás y por la naturaleza que tanto aprecia. Es una persona generosa y protectora que sabe compartir. Se necesita ser valiente para afrontar los cambios cuando los vientos soplan fuertes y nos mueven el piso. Esta persona lo está siendo. Felicitaciones!!

