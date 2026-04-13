Budín de espinaca: una receta fácil, saludable y llena de sabor

Si estás buscando una opción rica, nutritiva y sencilla para incorporar más verduras a tu alimentación diaria, el budín de espinaca es una alternativa ideal. Este plato combina ingredientes accesibles con una preparación práctica, perfecta tanto para el almuerzo como para la cena. Además, es versátil: podés adaptarlo según tus gustos o lo que tengas en casa.

La espinaca, protagonista de esta receta, es una verdura muy valorada por su aporte de hierro, fibra y vitaminas, lo que convierte a este budín en una opción equilibrada y saludable para toda la familia.

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Ingredientes

300 g de espinacas frescas

1 taza de queso ricotta

3 huevos

1 taza de leche

1/2 taza de queso parmesano rallado

1/2 taza de pan rallado

1 diente de ajo (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Paso a paso

Preparar las espinacas

Comenzá lavando muy bien las espinacas bajo agua fría para eliminar cualquier resto de tierra. Luego, escurrilas correctamente. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, cocinalas a fuego medio hasta que reduzcan su volumen y se marchiten. Si decidís usar ajo, podés picarlo y sumarlo en este paso para darle más sabor.

Mezclar los ingredientes

En un bowl amplio, batí los huevos junto con la leche hasta integrar bien. Incorporá el queso ricotta, el queso parmesano rallado y las espinacas ya cocidas. Mezclá todo hasta lograr una preparación homogénea. Luego, agregá el pan rallado, que ayudará a darle consistencia al budín, y condimentá con sal y pimienta a gusto.

Hornear

Precalentá el horno a 180°C. Mientras tanto, engrasá un molde para budín con aceite de oliva para evitar que la preparación se adhiera. Volcá la mezcla en el molde, emparejá la superficie y llevá al horno durante aproximadamente 30 a 40 minutos, o hasta que esté firme y dorado en la superficie.

Servir

Una vez listo, dejá reposar el budín unos minutos antes de desmoldar. Podés servirlo caliente, tibio o incluso frío, acompañado de una ensalada fresca para lograr un plato completo y balanceado.

Consejos para un resultado perfecto

Una de las grandes ventajas de este budín es su versatilidad. Podés probar distintas combinaciones de quesos para variar el sabor, como muzzarella o queso cremoso. También es posible sumar otros ingredientes como jamón, champiñones salteados o pimientos, que le aportan más textura y personalidad.

Si te sobra, podés guardarlo en la heladera por hasta tres días en un recipiente hermético. Incluso se puede congelar en porciones, lo que lo convierte en una excelente opción para resolver comidas rápidas sin resignar calidad ni sabor.

Ideal para quienes buscan comer rico sin complicarse, este budín de espinaca demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.