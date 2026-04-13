Espinaca: el superalimento que favorece el sistema inmune

Las espinacas son un alimento con importantes propiedades para la salud, algo por lo que es considerado un superalimento que debemos incorporar de forma regular en nuestra estructura nutricional. Nuestro organismo disfrutará entonces de importantes beneficios.

Además de contar con excelentes propiedades, las espinacas cuentan con una gran virtud, que es su versatilidad en el cocinado. Es decir, se puede cocinar de diferentes maneras o añadir a diferentes elaboraciones. No obstante, cuando se consumen de forma cruda son más saludables.

Al proporcionar una cantidad ínfima de calorías, las espinacas son un superalimento idóneo para incorporar en las dietas destinadas a perder peso. Pero a ello hay que añadir que diferentes investigaciones han constatado que tomar este alimento tiene efectos positivos en la salud del corazón, cerebro y sistema inmune.

Propiedades de las espinacas

Los beneficios que proporciona cualquier alimento a la salud están estrechamente relacionados a las propiedades que contiene. En el caso de las espinacas destaca su bajo aporte calórico de apenas 20 calorías sin grasa. No obstante, es una importante fuente de proteínas, fibra y carbohidratos.

Es probablemente la reina de la vitamina K

En este sentido, cabe destacar que una ración de 100 gramos de espinacas aporta el triple de la cantidad necesaria diaria recomendada de vitamina K. Pero no acaban aquí sus excelentes propiedades. Es rica en vitamina A y vitamina C.

Otro aspecto a resaltar es que este superalimento aporta una buena dosis de antioxidantes que ayudan a proteger al organismo ante diferentes enfermedades y la inflamación. Entre ellos destaca la presencia de kaempferol o quercetina.

Se trata de elementos nutritivos que contribuyen a reducir el riesgo de cáncer, así como enfermedades de índole cardíaca o diabetes de tipo 2.

Un superalimento para la salud del corazón y el cerebro

Una de las grandes características de las espinacas es que tienen efectos antiinflamatorios en el organismo. Éstos suponen un gran beneficio para proteger el cerebro de los daños propios de la edad. Diferentes estudios aseguran que las personas que comen espinacas diariamente gozan de una salud cerebral de una persona 10 años más joven.

Además, las espinacas aportan nitratos naturales. Estos elementos nutritivos son compuestos que ayudan a la apertura de vasos sanguíneos y alivian la capacidad de trabajo del corazón. Estamos ante un superalimento para la salud cardiovascular.

Por último, otro de los grandes beneficios de las espinaca en el organismo es provocado por la luteína, otro gran antioxidante que reduce el riesgo de degeneración macular propio de la edad.

La generación macular es una enfermedad de la visión que puede nublar la misma y provocar dificultades a la hora de desarrollar actividades cotidianas como leer y escribir. En la actualidad no existe cura o tratamiento para hacer frente a esta patología.

Esto quiere decir que la prevención de la misma es clave y las espinacas suponen un superalimento idóneo para ello. Así que si eres de esas personas reacias a las verduras, comienza a plantarse incorporar este alimento en la dieta semanal.