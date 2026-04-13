Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser rencorosos

La astrología nos da la posibilidad de aprender más sobre las conductas de las personas en el amor según su signo. En ocasiones, nos encontramos con personas que guardan resentimiento hacia sus ex parejas y les resulta difícil comprender cómo terminó la relación. Estas personas suelen ser propensas a la venganza.

Mientras algunas personas comprenden que el final de una relación es un proceso natural que experimentan la mayoría de las parejas, a otros les resulta más difícil aceptarlo, y pueden experimentar sentimientos de enojo o resentimiento hacia sus ex parejas. Aunque es recomendable pasar página rápidamente y tratar de superarlo, para algunos individuos resulta difícil evitarlo, ya que estos sentimientos les surgen de manera natural. Estos son los signos del zodiaco que se destacan por ser rencorosos.

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Géminis

Son los que más sufren un golpe cuando su ego se eclipsa por una ruptura. Pero, en cuanto comienzan a recuperarse, entienden que su ex desaprovechó la oportunidad de estar con alguien como ellos. Esto no evita que se sientan dolidos y les tengan bronca aunque haya pasado mucho tiempo.

Libra

Ellos pueden volverse un ex duro si son los que sufren la ruptura. Pueden llegar a sentir que su honor fue quebrantado y por eso son capaces de hacer que la vida de su expareja sea un infierno. Sin embargo, suelen superar rápido estas rupturas, por lo que los días duros y problemáticos serán pocos.

Acuario

Los nacidos bajo este signo suelen ser mentirosos. Parece que se toman las rupturas con tranquilidad, pero el dolor que sienten jamás lo olvidan. Su naturaleza terca ancla ese sentimiento a su corazón y cada vez que tengan oportunidad, se vengarán de sus ex.